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Keyif
Haber Giriş: 27 Nisan 2021 - 14:04 | 

Roman yazdı

Yeni kitaplar, albümler, klipler, projeler...Müzik ve oyunculuk dünyasından kısa haberler...

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İrem Altuğ ilk romanının heyecanını yaşıyor. “San Francisco Kafası”, Mona Kitap’tan çıktı.2000 yılında “Work and Travel” programıyla 2 aylığına San Francisco’ya giden oyuncu, orada 4 yıl kaldı. San Francisco Devlet Üniversitesi’nde Oyunculuk okuyan Altuğ, bir yandan çeşitli işlerde çalıştı, bir yandan da bağımsız yapımlarda rol aldı. İrem Altuğ, sokaklarda fal bakmaktan mezarlık mesaisine ve sonunda oyunculuğa uzanan serüveninden yola çıkarak yazdığı ilk romanı “San Francisco Kafası”nı okurla buluşturdu. İrem Altuğ, rol arkadaşı Aras Bulut İynemli’yle fotoğrafını paylaştı: “Kitabımı sette yazdığım doğrudur, bunu en iyi bu yakışıklı adam bilir.”

2Bravo Yaramaz Çocuklar

Bravo Yaramaz Çocuklar

Ahmet Necdet Çupur’un ilk uzun metraj filmi “Yaramaz Çocuklar”, dünya prömiyerini yaptığı 52. Visions du Réel - Uluslararası Nyon Belgesel Film Festivali’nden ödülle döndü. Filme ‘jüri özel ödülü’ verildi. Festival jürisi, “Yaramaz Çocuklar”ın trajik bir aile içi çatışmayı, samimi ve evrensel bir şekilde anlatması sebebiyle ödüle hak kazandığını açıkladı.

3Hıdırellez coşkusu

Hıdırellez coşkusu

Suzan Kardeş, Hıdırellez bahar kutlamasını bu sene Jojo Live Sahnesi’ne taşıyor. UNESCO’nun Dünya Kültürel Mirası listesinde yer alan Hıdırellez Bayramı’nı festival tadında kutlamaya hazırlanan Kardeş, baharın gelişini 5 Mayıs’ta çeşitli ritüellerle karşılayacak. Kutlama için özel repertuvar oluşturan ve katılımcılar için hediyeler hazırlayan sanatçı, “Hepinizi Hıdırellez bahçeme bekliyorum” dedi.

4Jack Waltzer’in öğrencisi oldu

Jack Waltzer’in öğrencisi oldu

Özgü Delikanlı; Dustin Hoffman, Gerard Butler, Sharon Stone gibi usta isimleri yetiştiren Actor Studio’nun hocası Jack Waltzer’ın öğrencisi oldu. Waltzer’ın karşısında canlı performans sergileyen oyuncu, “Kramer Kramer’e Karşı” filminden Meryl Streep’in monoloğunu oynadı. Genç oyuncu, Paris ve Los Angeles sınıfına katılmaya hak kazandı...

5Tülin’in şampuanı çocukları okutacak

Tülin’in şampuanı çocukları okutacak

Tülin Şahin, kendi şampuan markasını çıkarmaya hazırlanıyor. Gür saçlarının sırrını uzun araştırmalar sonucunda bir formülde toplayan Şahin, “Üreticilerle görüşmelere başladık. İstiyorum ki şampuan serim herkesi mutlu etsin. Çünkü çıkaracağımız ürünle ilgili olarak her satıştan belirlediğimiz bir oranı, çocukların eğitimiyle ilgili bir vakfa ya da derneğe bağışlayacağız” dedi.

6“Doğduğun Ev Kaderini Değiştirdi”

“Doğduğun Ev Kaderini Değiştirdi”

Besteci ve söz yazarı Emrah Demiralp, yeni albümü “Demleniyorum”u geçtiğimiz günlerde yayınlamıştı. Demiralp’in albümünde yer alan “Böyle Sevince” adlı şarkısı, TV8’de yayınlanan “Doğduğun Ev Kaderindir” dizisinde kullanılınca dikkat çekti. Dizinin duygusal bir sahnesine damga vuran şarkı, dijital müzik platformlarında en çok arananlar arasına yerleşti. Şarkının gördüğü ilginin üzerine Demiralp klip çekmeye karar verdi. Klibin yakında hayranlarıyla buluşacağını ifade eden Emrah Demiralp, şarkısının dizide gördüğü ilgiden çok mutlu olduğunu, albümdeki diğer şarkılara da önümüzdeki günlerde klip çekeceğini dile getirdi.

7At binmek bana terapi geliyor

At binmek bana terapi geliyor

Oyuncu Gözde Gündüzlü, geçtiğimiz günlerde özel bir binicilik kulübünde görüntülendi. İnsanlığın zor bir evreden geçtiğini belirten oyuncu, doğal ortamların kendisine iyi geldiğini belirterek " At binmek bana terapi gibi geliyor, onların yanındayken kendimi daha özgür hissediyorum" dedi.

8Arnavutluk’tan Türkiye’ye

Arnavutluk’tan Türkiye’ye

Arnavutluk iş dünyasının tanınmış isimlerinden Sarah Haderi, albüm çıkarma hayalini Türkiye’de gerçeğe dönüştürüyor. Haderi, ilk single’ını İstanbul’da Mert Aydın’ın aranjörlüğünde hazırlayacak. İşkadını, müzik sektörüne 80 ve 90’lı yılların hit şarkılarını cover’layarak atılacak. Şimdilerde bir yandan single’ı üzerinde çalışan Haderi, bir yandan da YouTube üzerinden vereceği konsere hazırlanıyor.

9Düet yaptılar

Düet yaptılar

DJ ve prodüktör Sait Esmeray, Rumen şarkıcı Otilia ile düet yaptı. “Tu Locura” adlı şarkıyı seslendiren ikili klip için Romanya’da kamera karşısına geçti. Şarkının video klibi mayıs ayının ilk haftası yayınlanacak.

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