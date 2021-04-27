Roman yazdı

Tülin’in şampuanı çocukları okutacak Tülin Şahin, kendi şampuan markasını çıkarmaya hazırlanıyor. Gür saçlarının sırrını uzun araştırmalar sonucunda bir formülde toplayan Şahin, “Üreticilerle görüşmelere başladık. İstiyorum ki şampuan serim herkesi mutlu etsin. Çünkü çıkaracağımız ürünle ilgili olarak her satıştan belirlediğimiz bir oranı, çocukların eğitimiyle ilgili bir vakfa ya da derneğe bağışlayacağız” dedi.