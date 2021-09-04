Roma'da Can Yaman izdihamı

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...
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1
Can Yaman, Roma sokaklarında hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı ve izdihama sebep oldu. Yaman’ın kadın hayranları oyuncunun kaldığı otelin önünde saatlerce bekledi.
Bir süredir İtalya’da yaşayan Can Yaman’a İtalyanların sevgisi artarak devam ediyor. Yaman önceki gün sosyal medya hesabından Roma sokaklarında büyük ilgiyle karşılaştığı anları paylaştı. Oyuncu, sevenleriyle tek tek fotoğraf çektirdi. Akşam saatlerinde Can Yaman’ın konakladığı otelin önünü de gelen İtalyan hayranları, ünlü oyuncuya seslerini duyurmaya çalıştı. Yaman, tezahüratlara daha fazla dayanamayıp balkona çıkarak sevgi gösterisinde bulunanlara el salladı.
2
En güzel doğum günü hediyesi
Tuğba Yurt, önceki akşam Harbiye Açıkhava’da konser verdi.Şarkı aralarında sevenleriyle sohbet eden Tuğba Yurt, doğum günü olduğunu belirterek “Her sanatçının hayalidir burada sahne almak. Bana da doğum günümde nasip oldu. Bundan daha güzel bir hediye düşünemiyorum” dedi. Şarkıcıyı dinlemeye gelenler arasında ailesi de vardı. Yurt, “Ailem burada, kalbimin sahibi burada, sizler buradasınız. Daha ne isterim ki ben” sözleriyle alkış aldı. (Sayit DURMAZ)
3
Arkadaş buluşması
Semra San, önceki gün Yeniköy’de ‘Mr. Jade’ olarak tanınan şarkıcı Özkan Şen’le görüntülendi. Ferrari marka lüks araçla sahil turu atan ikili, daha sonra bir mekanda yemek yedi. Samimi tavırlarıyla dikkat çeken iki ünlü isim, fotoğraflarının çekildiğini fark edince “Sadece arkadaşız” diye açıklama yaptı. Arkadaşlar, sosyal medya hesaplarından da fotoğraflarını paylaştı. (Sayit DURMAZ)
4
Tüm kalbimle Eren’i bekliyorum
İsmail Hacıoğlu, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde görüntülendi.2017’de Trabzon’un Maçka ilçesinde PKK’lıların saldırısı sonucu hayatını kaybeden Eren Bülbül’ün hayatını konu alan filmde rol alan İsmail Hacıoğlu, yapımın 29 Ekim’de vizyona gireceğini belirterek “Şu sıralar tüm kalbimle 29 Ekim’i, ‘Eren’i bekliyorum. Onun dışında netleşen bir proje yok” dedi.
5
Banu çekecek Mali oynayacak
Banu Zorlu ve Mehmet Ali Erbil, önceki gün Arnavutköy Atlas Balık’ta buluştu. Buluşmaya Zorlu’nun senarist annesi Yasemen Zorlu da katıldı. Aura1 Film adlı şirketiyle yapımcılığa adım atan Banu Zorlu, yeni dizi projesi için Mehmet Ali Erbil’le anlaştıklarını duyurdu. Zorlu, “Dijital platforma çekilecek yeni dizimizde büyük sürprizlerimiz olacak. Çok heyecanlıyız. Yakında çekimleri başlayacak” dedi. Erbil ise geçirdiği rahatsızlıktan sonra setlere sağlıklı dönmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.
6
Komşularıyla doğum günü
Gonca Vuslateri, 36’ncı yaşını önceki akşam Cihangir’deki Jash isimli mekanda kutladı. Oyuncu, komşularıyla kutlama yaptığını söyledi: “Çok mutluyum. Doğum günümü kendi sektörümdeki insanlarla değil, pandemide tanıştığım ve iç içe olduğum komşularımla kutluyorum. Masamda bulunanlar avukat, doktor, eczacı, veteriner. Bir de olmazsa olmazımi, yazar arkadaşım Mehmet Güreli burada.” (Sayit DURMAZ)
7
En güzel hediyem
Kısa süre önce anne olan Şilan Makal, 13 günlük bebeği Şener’le fotoğraflarını sosyal medya hesabından “En güzel hediyem” notuyla paylaştı. Şilan Makal, geçtiğimiz yıl Başakşehirli futbolcu Şener Özbayraklı’yla dünya evine girmişti.
8
Urla’da klip
Cem Belevi, yeni şarkısı “Melekti Sanki” ile dinleyicilerinin karşısında. Belevi’nin söz ve müziğine de imza attığı şarkı, Sony Music Türkiye etiketiyle çıktı. Şarkının klibi, Belevi’nin ailesinin yaşadığı Urla’da, Ahmet Can Tekin yönetmenliğinde çekildi. Klipte ünlü şarkıcıya Ukraynalı model Daria Shumilova eşlik etti.
9
Sahnede kahraman itfaiyeciler
Burak önceki akşam Kerki Solfej tarafından düzenlenen yaz konserleri kapsamında Bodrum Antik Tiyatro Btcturk Pro Sahnesi’nde sevilen şarkılarını seslendirdi. Şarkıcı, konseri izlemeye gelen itfaiye erleri ve orman bölge müdürlüğü çalışanlarını sahneye davet etti. Buray, “Bugün aramızda çok özel insanlar var. Onlar son orman yangınlarında canlarını hiçe sayarak, gecelerini gündüzlerine katarak çalışan kahraman itfaiye çalışanlarımız” dedi. Bodrum İtfaiye Amiri Zekeriya Bayırlı da şu açıklamayı yaptı: “Kelimeler boğazıma düğümleniyor. Bizi buraya davet ettiğiniz, unutmadığınız ve hatırladığınız için tüm arkadaşlarım adına sizlere teşekkür ederim.” Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan Buray’a itfaiyeci üniforması hediye edildi.