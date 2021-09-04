Roma'da Can Yaman izdihamı

En güzel doğum günü hediyesi Tuğba Yurt, önceki akşam Harbiye Açıkhava’da konser verdi.Şarkı aralarında sevenleriyle sohbet eden Tuğba Yurt, doğum günü olduğunu belirterek “Her sanatçının hayalidir burada sahne almak. Bana da doğum günümde nasip oldu. Bundan daha güzel bir hediye düşünemiyorum” dedi. Şarkıcıyı dinlemeye gelenler arasında ailesi de vardı. Yurt, “Ailem burada, kalbimin sahibi burada, sizler buradasınız. Daha ne isterim ki ben” sözleriyle alkış aldı. (Sayit DURMAZ)