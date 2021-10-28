Rojhat Özsoy kimdir, kaç yaşında, nereli? Rojhat Özsoy reklam filmleri ve dizileri

Son olarak Tarkan ile rol aldığı reklam filmiyle yıldızı parlayan Rojhat Özsoy merak konusu oldu. İşte, herkesin adından söz ettiği genç oyuncu Rojhat Özsoy kimdir, kaç yaşında, nereli sorularının yanıtları ve Rojhat Özsoy reklam filmleri ile dizileri...