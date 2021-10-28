Rojhat Özsoy kimdir, kaç yaşında, nereli? Rojhat Özsoy reklam filmleri ve dizileri
Genç oyuncu Rojhat Özsoy reklam filmi ile son günlerde gündemde araştırılan isimler arasında yer alıyor. Tarkan ile oynadığı reklam filminde oyunculuğundan söz ettiren Rojhat Özsoy kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Rojhat Özsoy reklam filmleri ve dizileri...
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Son olarak Tarkan ile rol aldığı reklam filmiyle yıldızı parlayan Rojhat Özsoy merak konusu oldu. İşte, herkesin adından söz ettiği genç oyuncu Rojhat Özsoy kimdir, kaç yaşında, nereli sorularının yanıtları ve Rojhat Özsoy reklam filmleri ile dizileri...
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ROJHAT ÖZSOY KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?
1991 yılında Erzurum'da doğan Rojhat Özsoy, Atatürk Üniversitesi Güzel sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Oyunculuk bölümünden mezun oldu.
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Reklam filmleri ile televizyon dünyasına adım aran Özsoy, 2016 yılında Kıvanç Sezer'in yönetmen koltuğunda oturduğu "Babamın Kanatları" filminde yer yer aldı.
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Çeşitli tiyatro oyunlarında da yer alan Özsoy, başrollerinde Damla Sönmez, Mert Fırat ve Alper Saldırgan'ın bulunduğu "Aşk ve Gurur" dizisnde Ali karakterini canlandırdı. Rojhat Özsoy ayrıca yönetmenliğini ve senarsitliğini Erkan Turnç'un üstlendiği Martı filminde yer aldı.
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Son olarak Megastar Tarkan ile birlikte rol aldığı reklam filmi ile Rojhat Özsoy kariyerinde önemli bir projeye imza attı.