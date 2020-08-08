Aşkın yaşı olmaz ki!

DAHA ÖNCE İKİ KEZ EVLENDİ Lundgren, bugüne kadar iki kez evlendi. İkinci evliliğini Anette Quviberg ile yaptı. Bu evlilik, 1994 ile 2011 arasında sürdü. Çiftin bu evlilikten Ida ve Greta adında iki kızı bulunuyor.