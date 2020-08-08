Aşkın yaşı olmaz ki!

Bir zamanlar aynı filmde birbirlerine rakip olan iki ünlü oyuncu, eşleriyle birlikte plajda aşk tazeledi.
Backgrid USA
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İKİNCİ BAHARINI YAŞIYOR
Rol aldığı Rocky 4 filmiyle hafızalara kazınan İsveçli oyuncu Dolph Lundgren, genç nişanlısıyla "ikinci baharını" yaşıyor.
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YAŞ FARKINA RAĞMEN MUTLULUK
62 yaşındaki Lundgren, Malibu'daki plajda 24 yaşındaki nişanlısı Emma Krokdal ile birlikte görüntülendi. Lundgren, turuncu mayosu ve açık renk gömleğiyle kumların üzerine oturdu. Nişanlısı da onun hemen yanında yer aldı.
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ÖPÜCÜKLERE BOĞDU
Ünlü oyuncu gömleğini çıkarırken nişanlısı Krokdal da onu öpücüklere boğdu.Turuncu bir mayo giyen Lundgren, bir süre denize girip yüzdü. Sonra da bir süre dalgalarla oyun oynadı.
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GÜNEŞ BANYOSU
Ardından nişanlısının yanına gelip kumların üzerine oturdu. Sonra Lundgren, kumların üzerine uzanıp güneşlenmeye başladı.
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GÜNEŞTEN KORUNMASI İÇİN
O sırada nişanlısı Emma Krokdal da onun cildinin güneşten zarar görmemesi için uzun uzun sırtına güneş spreyi sıktı. Sonra da sırtının bir bölümünü bir tişörtle örtüp güneşin zararlı ışınlarından korumaya çalıştı.
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DÖVÜŞ SANATLARI USTASI
Oyunculuğun yanı sıra dövüş sanatları ustası da olan Dolp Lundgren aslında kimya mühendisliği eğitimi gördü.Aksiyon filmlerinin unutulmaz yıldızlarından biri olan Lundgren, uluslararası ününü Rocky 4 filmine borçlu.O filmde Sylvester Stallone'nin canlandırdığı Rocky Balboa karakterinin karşısında ringe çıkan Sovyet boksör Ivan Drago'yu canlandırdı Lundgren. 1985 yılındaki bu film onun kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu.
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MESLEĞİNİ SÜRDÜRÜYOR
Ondan sonra da kas gücünü gözler önüne serdiği aksiyon filmlerinde kamera karşısına geçti. Dolph Lundgren, aktif olarak mesleğini sürdürüyor. Lundgren, önümüzdeki yıl gösterime girecek olan Minions: The Rise of Gru admlı animasyona sesiyle katkıda bulundu.
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NİŞANLISI SPOR EĞİTMENİ
Dolp Lundgren bir süredir spor eğitmeni Emma Krokdal ile birlikte. Çift, aralarındaki yaş farkına rağmen mutlu bir birliktelik sürdürüyor. Ünlü oyuncu ilk evliliğini 1991 yılında Peri Momm ile yaptı. Bu evlilik sadece bir yıl sürdü.
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DAHA ÖNCE İKİ KEZ EVLENDİ
Lundgren, bugüne kadar iki kez evlendi. İkinci evliliğini Anette Quviberg ile yaptı. Bu evlilik, 1994 ile 2011 arasında sürdü. Çiftin bu evlilikten Ida ve Greta adında iki kızı bulunuyor.
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ÜÇÜNCÜ EVLİLİĞE HAZIRLIK
Dolph Lundgren, Emma Krokdal ile üçüncü evliliğini yapmaya hazırlanıyor.
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ROL ARKADAŞI DA AYNI PLAJDA
Lundgren, genç nişanlısı Emma Krokdal ile yaz mevsiminin keyfini çıkarırken, aynı gün aynı plajda Rocky filmindeki rol arkadaşı Sylvester Stallone de eşi Jennifer Flavin ile mutluluk tablosu sergiliyordu.
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AŞK SÜRÜYOR
Bir arkadaşlarıyla birlikte kumsalda yürüyüş yapan Stallone ve Flavin, bir ara el ele yürüdü.
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ÜÇ ÇOCUKLU MUTLU EVLİLİK
Sonra Stallone, elini eşinin omuzuna koydu. Çift, bir süre de o şekilde yürümeye devam etti. Flavin, Stallone'nin üçüncü eşi. 1997'de evlenen çiftin üç tane kızı bulunuyor.