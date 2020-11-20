Robot süpürgelerdeki gizli tehlike: Kimse farkında değil

'Bilgileriniz, reklam verenlerin eline geçebilir' Dr. Nirupam Roy, "Hiçbir şey düşünmeden bu cihazları evimize getiriyoruz. Ama çalışmamızla mikrofonları olmamasına rağmen, bu cihazların navigasyon için kullandığı sistemlerini başka bir amaca uygun hale getirebileceğimizi, evdeki konuşmaları dinlemek için kullanabileceğimizi ortaya koyduk" dedi.