Robert Redford'un evlat acısı: Oğlu James Redford hayatını kaybetti

Kyle Redford mesajında, “Jamie bugün vefat etti. Kalbimiz kırık. Güzel ve dolu dolu bir hayatı oldu ve çok sevildi. Onu çok özleyeceğiz. 32 yıllık karısı olarak birlikte büyüttüğümüz iki harika çocuğumuz olduğu için minnettarım. Son iki yılda onlar olmasaydı ne yapardık bilmiyorum” ifadelerini kullandı.