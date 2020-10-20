Robert Redford'un evlat acısı: Oğlu James Redford hayatını kaybetti
Ünlü aktör ve yönetmen Robert Redford’un kendisi gibi sinema alanında kariyer yapan yönetmen oğlu James Redford 58 yaşında hayatını kaybetti. James Redford, karaciğer nakli beklediği sırada kansere yakalandığını öğrenmişti.
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84 yaşındaki Oscar’lı aktör ve yönetmen Robert Redford’un izinden giderek hem film yönetmeni hem de aktivist olan oğlu James Redford’un California’daki evinde 16 Ekim Cuma günü on nefesini verdiği öğrenildi.
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Ölüm haberini, James Redford’un eşi Kyle Redford Twitter’dan duyurdu.
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Kyle Redford mesajında, “Jamie bugün vefat etti. Kalbimiz kırık. Güzel ve dolu dolu bir hayatı oldu ve çok sevildi. Onu çok özleyeceğiz. 32 yıllık karısı olarak birlikte büyüttüğümüz iki harika çocuğumuz olduğu için minnettarım. Son iki yılda onlar olmasaydı ne yapardık bilmiyorum” ifadelerini kullandı.
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James Redford, Robert Redford'un Lola Van Wagenen ile evliliğinden dünyaya gelmişti.