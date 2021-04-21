Rober Hatemo yıllar sonra anlattı: Kimse bilmiyor ölümden döndüm

HASTALIK SÜRECİM OLDU ‘Senden Çok’ fark projesinden sonra çok güzel yükseldim. 2010 ile 2015 arası bir düşüş dönemi, hastalıklar yaşadım. Ölümden döndüm. Herkesin hayatında oluyor böyle şeyler. 2015’ten sonra tekrar toparlamaya başladım 'Papucumun Dünyası' albümnden sonra her şey iyi gidiyordu araya korona girdi. İki sene kadar rahatsızlık yaşadım. Ülser gibi bir şeydi ama bayağı büyük yaralar vardı. Doktor 'üzüntüden uzak duracaksın' dedi. Bir süre diyetim vardı, psikolojik tedavi gördüm.



2010 yılında spora başladım. Spor salonuna ortak oldum. Her ortaklıkta olduğu gibi bir arkadaş kazığı yedim. O beni çok üzmüştü.