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Umut ÜNVER
Haber Giriş: 07 Ağustos 2021 - 08:09 | 

Robbie William ve Türk eşi Ayda Field tatilde! Dünyaca ünlü çiftin Datça çıkarması...

Bir süredir Ege sularında tatil yapan pop yıldızı Robbie William ve Türk eşi Ayda Field, önceki gün ilk kez Datça’da objektife takıldı.

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Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Williams, Türk eşi Ayda Field ve çocuklarıyla tatilde. Bodrum’da arkadaş grubuyla tatillerine start veren ünlü çift, rotayı Datça’ya çevirdi.

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Mesudiye Ovabükü’ndeki Savana Otel’in açıklarına demirledikleri lüks teknelerinde görüntülenen grup, günü denize girerek geçirdi.

3ÇOCUKLARIYLA DENİZDE

ÇOCUKLARIYLA DENİZDE

Güvenlik önlemini elden bırakmayan çift, teknenin arka kısmına gönderdikleri güvenlik görevlisi bölgeyi dikkatle incelese de görüntülenmekten kurtulamadı.

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Güvenlik önlemini elden bırakmayan çift, teknenin arka kısmına gönderdikleri güvenlik görevlisi bölgeyi dikkatle incelese de görüntülenmekten kurtulamadı.

5SIRADA MARMARİS VE GÖCEK VAR

SIRADA MARMARİS VE GÖCEK VAR

Robbie Williams, kızıyla teknenin kıç kısmından denize atlayacağı sırada eşi Ayda Field de yanlarına gelerek onlara katıldı.

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Teknelerinde arkadaş grubunu ağırlayan çift, günü doyasıya eğlenerek geçirdi.

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Datça’nın ardından Marmaris ve Göcek koylarını gezecek çiftin tatil rotasını Yunanistan’a çevirecekleri öğrenildi.

8BEŞİKTAŞ FORMASI İMZALADI

BEŞİKTAŞ FORMASI İMZALADI

Ünlü yıldız, tekne personelin isteği üzerine Beşiktaş forması imzaladı...

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