Robbie William ve Türk eşi Ayda Field tatilde! Dünyaca ünlü çiftin Datça çıkarması...

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Williams, Türk eşi Ayda Field ve çocuklarıyla tatilde. Bodrum’da arkadaş grubuyla tatillerine start veren ünlü çift, rotayı Datça’ya çevirdi. Mesudiye Ovabükü’ndeki Savana Otel’in açıklarına demirledikleri lüks teknelerinde görüntülenen grup, günü denize girerek geçirdi. Güvenlik önlemini elden bırakmayan çift, teknenin arka kısmına gönderdikleri güvenlik görevlisi bölgeyi dikkatle incelese de görüntülenmekten kurtulamadı. Güvenlik önlemini elden bırakmayan çift, teknenin arka kısmına gönderdikleri güvenlik görevlisi bölgeyi dikkatle incelese de görüntülenmekten kurtulamadı. Robbie Williams, kızıyla teknenin kıç kısmından denize atlayacağı sırada eşi Ayda Field de yanlarına gelerek onlara katıldı. Teknelerinde arkadaş grubunu ağırlayan çift, günü doyasıya eğlenerek geçirdi. Datça’nın ardından Marmaris ve Göcek koylarını gezecek çiftin tatil rotasını Yunanistan’a çevirecekleri öğrenildi.Ünlü yıldız, tekne personelin isteği üzerine Beşiktaş forması imzaladı...