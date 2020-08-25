'Bebek yüzünden' eser yok şimdi: Ama kasları yerli yerinde
Sinemanın ve TV ekranlarının bebek yüzlü oyuncusu da geçip giden yıllara direnmeden doğal akışında yaş almaya bıraktı kendini.
Backgrid USA, Backgrid UK, Depo Photos
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ONA 'BEBEK YÜZLÜ' DERLERDİ
Her ne kadar bir zamanlar "baby face" (Bebek Yüzlü) olarak anılan oyuncunun eski hali geride kalsa da görünüşe göre yine de kendine iyi bakıp kaslarını korudu. Üstelik de 60 yaşına 4 yıl kaldığı halde.
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GENÇLİK İDOLÜNE DÖNÜŞTÜ
1980'lerin başında rol aldığı diziler ve sinema filmleriyle "gençliğin idolü" haline gelen Rob Lowe, geçtiğimiz hafta sonu Santa Barbara'da plajda görüntülendi.
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60 YAŞINA 4 KALDI
56 yaşındaki oyuncu, çizgili bir mayo giymeyi tercih etti. Saçlarını her zamankinden farklı bir renge boyatan Lowe'un yüzünün değiştiği, yavaş yavaş zamanın getirdiği kırışıklıklara teslim olduğu görüldü.
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YÜZÜ DEĞİŞSE DE FİZİĞİNİ KORUYOR
Fakat buna rağmen, Lowe'un fazla kilo almadığı, gençlik yıllarından beri sahip olduğu kas kütlesini koruduğu da görüldü.
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2004 YILINDA BÖYLEYDİ
Lowe'un 2004 yılındaki görüntüsü böyleydi.
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ONLAR DA DEĞİŞTİ AMA HEP YAKIŞIKLI KALDILAR
Rob Lowe, geçin giden yıllara, yüzündeki kırışıklıklara rağmen Hollywood'un yaşına göre yakışıklı yıldızlarından biri. Ama ne var ki bu konuda başka rakipleri de var. İşte bazıları estetim müdahalelerden nasibini alan bazıları da kırlaşan saçları ve yüzlerindeki kırışıklıklarıyla hala genç meslektaşlarına meydan okuyan ünlü erkek oyuncular.
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NEREDEYSE 60 YAŞINDA
George Clooney, 59 yaşında. Saçları ve sakallarına yıllar önce ak düşse de hala yakışıklı.
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YÜZÜ FAZLA DEĞİŞMEDİ
Clooney'in 2004 yılındaki görüntüsü böyleydi. Sakalları dışında bugünkü görünümünden çok da farklı değil.
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52 YAŞINDA
Jamie Foxx, bugün 52 yaşında. Ama büyük olasılıkla aynaya baktığında 10 yıl öncekinden çok da farklı görmüyordur kendini.
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ÇOK DA DEĞİŞMEDİ
Foxx'un 2004 yılındaki görüntüsü böyleydi.
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YILLARIN İZİ YÜZÜNDE
Brad Pitt de tıpkı Rob Lowe gibi 56 yaşında. Yüzünde yılların izleri oluşsa da o da pek çok yaşıtından çok daha formda görünüyor.
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HEY GİDİ GENÇLİK
Pitt'in gençlik yıllarından bir görüntü.
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SAÇLARI AZALDI
Ralph Fiennes bugün 57 yaşında. Saçlarının azalması dışında çok da fazla değişmemiş görünüyor.
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1997'DEKİ GÖRÜNTÜSÜ
Fiennes'ın 1997'de İngiliz hasta filminde rol aldığı dönemdeki görüntüsü böyleydi.
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70 YAŞINDA VE HALA FORMDA
Bir dönemin en yakışıklı oyuncularından Richard Gere, bugün 70 yaşında. Saçları beyazlasa da hala formda görünüyor.
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GENÇLİK YILLARINDAN
Gere'in 1979'da rol aldığı Subay ve Centilmen filmindeki görüntüsü.
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ARADA BOTOKS YAPTIRIYOR
58 yaşındaki Tom Cruise da yıllara direniyor. Aktörün, görev aldığı aksiyon filmlerinde tehlikeli sahnelerin birçoğunda dublör kullanmadığı biliniyor. Cruise, zaman zaman botoks gibi müdahaleler yaptırıyor.
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YILLARA İYİ DİRENİYOR
Cruise'un 1999'da Nicole Kidman ile evli olduğu dönemdeki görüntüsü.