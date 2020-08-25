'Bebek yüzünden' eser yok şimdi: Ama kasları yerli yerinde

ONLAR DA DEĞİŞTİ AMA HEP YAKIŞIKLI KALDILAR Rob Lowe, geçin giden yıllara, yüzündeki kırışıklıklara rağmen Hollywood'un yaşına göre yakışıklı yıldızlarından biri. Ama ne var ki bu konuda başka rakipleri de var. İşte bazıları estetim müdahalelerden nasibini alan bazıları da kırlaşan saçları ve yüzlerindeki kırışıklıklarıyla hala genç meslektaşlarına meydan okuyan ünlü erkek oyuncular.