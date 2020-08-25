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Haber Giriş: 25 Ağustos 2020 - 13:13 | 

'Bebek yüzünden' eser yok şimdi: Ama kasları yerli yerinde

Sinemanın ve TV ekranlarının bebek yüzlü oyuncusu da geçip giden yıllara direnmeden doğal akışında yaş almaya bıraktı kendini.

Backgrid USA, Backgrid UK, Depo Photos

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1ONA BEBEK YÜZLÜ DERLERDİ
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ONA 'BEBEK YÜZLÜ' DERLERDİ

Her ne kadar bir zamanlar "baby face" (Bebek Yüzlü) olarak anılan oyuncunun eski hali geride kalsa da görünüşe göre yine de kendine iyi bakıp kaslarını korudu. Üstelik de 60 yaşına 4 yıl kaldığı halde.

2GENÇLİK İDOLÜNE DÖNÜŞTÜ
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GENÇLİK İDOLÜNE DÖNÜŞTÜ

1980'lerin başında rol aldığı diziler ve sinema filmleriyle "gençliğin idolü" haline gelen Rob Lowe, geçtiğimiz hafta sonu Santa Barbara'da plajda görüntülendi.

360 YAŞINA 4 KALDI
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60 YAŞINA 4 KALDI

56 yaşındaki oyuncu, çizgili bir mayo giymeyi tercih etti. Saçlarını her zamankinden farklı bir renge boyatan Lowe'un yüzünün değiştiği, yavaş yavaş zamanın getirdiği kırışıklıklara teslim olduğu görüldü.

4YÜZÜ DEĞİŞSE DE FİZİĞİNİ KORUYOR
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YÜZÜ DEĞİŞSE DE FİZİĞİNİ KORUYOR

Fakat buna rağmen, Lowe'un fazla kilo almadığı, gençlik yıllarından beri sahip olduğu kas kütlesini koruduğu da görüldü.

52004 YILINDA BÖYLEYDİ
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2004 YILINDA BÖYLEYDİ

Lowe'un 2004 yılındaki görüntüsü böyleydi.

6ONLAR DA DEĞİŞTİ AMA HEP YAKIŞIKLI KALDILAR
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ONLAR DA DEĞİŞTİ AMA HEP YAKIŞIKLI KALDILAR

Rob Lowe, geçin giden yıllara, yüzündeki kırışıklıklara rağmen Hollywood'un yaşına göre yakışıklı yıldızlarından biri. Ama ne var ki bu konuda başka rakipleri de var. İşte bazıları estetim müdahalelerden nasibini alan bazıları da kırlaşan saçları ve yüzlerindeki kırışıklıklarıyla hala genç meslektaşlarına meydan okuyan ünlü erkek oyuncular.

7NEREDEYSE 60 YAŞINDA
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NEREDEYSE 60 YAŞINDA

George Clooney, 59 yaşında. Saçları ve sakallarına yıllar önce ak düşse de hala yakışıklı.

8YÜZÜ FAZLA DEĞİŞMEDİ
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YÜZÜ FAZLA DEĞİŞMEDİ

Clooney'in 2004 yılındaki görüntüsü böyleydi. Sakalları dışında bugünkü görünümünden çok da farklı değil.

952 YAŞINDA
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52 YAŞINDA

Jamie Foxx, bugün 52 yaşında. Ama büyük olasılıkla aynaya baktığında 10 yıl öncekinden çok da farklı görmüyordur kendini.

10ÇOK DA DEĞİŞMEDİ
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ÇOK DA DEĞİŞMEDİ

Foxx'un 2004 yılındaki görüntüsü böyleydi.

11YILLARIN İZİ YÜZÜNDE
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YILLARIN İZİ YÜZÜNDE

Brad Pitt de tıpkı Rob Lowe gibi 56 yaşında. Yüzünde yılların izleri oluşsa da o da pek çok yaşıtından çok daha formda görünüyor.

12HEY GİDİ GENÇLİK
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HEY GİDİ GENÇLİK

Pitt'in gençlik yıllarından bir görüntü.

13SAÇLARI AZALDI
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SAÇLARI AZALDI

Ralph Fiennes bugün 57 yaşında. Saçlarının azalması dışında çok da fazla değişmemiş görünüyor.

141997DEKİ GÖRÜNTÜSÜ
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1997'DEKİ GÖRÜNTÜSÜ

Fiennes'ın 1997'de İngiliz hasta filminde rol aldığı dönemdeki görüntüsü böyleydi.

1570 YAŞINDA VE HALA FORMDA
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70 YAŞINDA VE HALA FORMDA

Bir dönemin en yakışıklı oyuncularından Richard Gere, bugün 70 yaşında. Saçları beyazlasa da hala formda görünüyor.

16GENÇLİK YILLARINDAN
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GENÇLİK YILLARINDAN

Gere'in 1979'da rol aldığı Subay ve Centilmen filmindeki görüntüsü.

17ARADA BOTOKS YAPTIRIYOR
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ARADA BOTOKS YAPTIRIYOR

58 yaşındaki Tom Cruise da yıllara direniyor. Aktörün, görev aldığı aksiyon filmlerinde tehlikeli sahnelerin birçoğunda dublör kullanmadığı biliniyor. Cruise, zaman zaman botoks gibi müdahaleler yaptırıyor.

18YILLARA İYİ DİRENİYOR
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YILLARA İYİ DİRENİYOR

Cruise'un 1999'da Nicole Kidman ile evli olduğu dönemdeki görüntüsü.

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