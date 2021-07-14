Rize'deki sel felaketinde son dakika gelişmeleri: Rize'de yarın hava durumu nasıl olacak?

Rize'deki sel felaketiyle ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Alınan bilgiye göre,Rize'de şiddetli yağışa bağlı oluşan sel ve heyelanlar nedeniyle kayıp ihbarı yapılan 3 kişinin arama çalışmaları başladı. Öte yandan ekipler, Muradiye beldesinde mahsur kalan bir kadını kurtardı. Çayeli ilçesi Madenli Beldesinde heyelan sonucu Sağkol ailesinin yaşadığı 5 katlı bina hasar gördü. O sırada evde bulunan 10 kişilik aile korkuyla kendilerini dışarı attı. Tahliye edilen aile, sağlık ocağına sığındı. Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yağışların yarın da devam edeceği bildirildi.