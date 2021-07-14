Rize'deki sel felaketinde son dakika gelişmeleri: Rize'de yarın hava durumu nasıl olacak?
Rize'de yaşanan sel felaketinde son dakika gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Rize'yi etkisi altına alan sağanak yağış sonrası dereler taştı, evleri su bastı. Kentte öğleden sonra başlayan yoğun sağanak sonucu Güneysu ilçesine bağlı Tepebaşı köyünde bir, merkeze bağlı Muradiye beldesinde ise 2 kişiden haber alamayan yakınları kayıp ihbarında bulundu. Bakanlar Kurum, Soylu ve Karaismailoğlu'nun bölgeye gittiği bildirildi. Meteoroloji'den selin yaşandığı Rize'ye yarın için yeni uyarı geldi. İşte, Rize'deki selde yaşananların detayları.
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Rize'deki sel felaketiyle ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Alınan bilgiye göre,Rize'de şiddetli yağışa bağlı oluşan sel ve heyelanlar nedeniyle kayıp ihbarı yapılan 3 kişinin arama çalışmaları başladı. Öte yandan ekipler, Muradiye beldesinde mahsur kalan bir kadını kurtardı. Çayeli ilçesi Madenli Beldesinde heyelan sonucu Sağkol ailesinin yaşadığı 5 katlı bina hasar gördü. O sırada evde bulunan 10 kişilik aile korkuyla kendilerini dışarı attı. Tahliye edilen aile, sağlık ocağına sığındı. Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yağışların yarın da devam edeceği bildirildi.
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3 BAKAN SEL BÖLGESİNE GİDİYOR
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma Bakanı ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Rize’de yaşanan ve 3 kişinin kayıp olduğu sel felaketi bölgesine gideceği öğrenildi.
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3 KİŞİDEN KAYIP İHBARI GELDİ
Rize'de şiddetli yağışa bağlı oluşan sel ve heyelanlar nedeniyle kayıp ihbarı yapılan 3 kişi aranıyor. Şiddetli sağanak sonucu sel ve heyelanların yaşandığı Güneysu ilçesine bağlı Tepebaşı köyünde bir, merkeze bağlı Muradiye beldesinde ise 2 kişiden haber alamayan yakınları kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine AFAD, jandarma, UMKE, JAK ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri, söz konusu kişilerin bulunması için çalışma başlattı.
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Çayeli ilçesindeki Madenli Deresi'nin taşması nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşımda da aksamalar yaşandı. Bazı bölgelerde büyük su birikintilerinin oluştuğu yolun bazı bölümlerinde ise selin taşıdığı taş, toprak ve odun parçaları sebebiyle araçlar ilerleyemiyor.
Şiddetli yağışa bağlı ilçedeki Aşıklar ve Şairler dereleri de taştı. Yetkililer, derelerin çevresindeki köylerin muhtarlarına telefonlarla ulaşarak vatandaşların evlerinden çıkmaması yönünde uyarı yapıyor.
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Büyükköy beldesinde aşırı yağış nedeniyle yaşanan toprak kaymasında, ilk belirlemelere göre boş olduğu değerlendirilen bir ev yıkıldı.
Büyükköy Belediye Başkanı Hamza Saruhan, AA muhabirine, beldelerinde yolların kapandığı, bazı vatandaşların mahsur kaldığı yönünde ihbarlar aldıklarını söyledi.
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GÜNEYSU, HEMŞİN, ARDEŞAN VE PAZAR İLÇELERİ ETKİLENDİ
Yağışın etkilediği Güneysu ilçesi İslahiye köyü ile Hemşin ilçesi Levent köyünde bazı yollar, yer yer yaşanan heyelanlar nedeniyle ulaşıma kapandı.
Ardeşen ilçesinin Işıklı köyünde de tarım arazilerinde hasar oluştu.
Ekipler, yağışın etkisini sürdürdüğü bölgede gelen ihbarlar doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor.
Şiddetli yağışın etkilediği Pazar ilçesinde de su taşkınları nedeniyle bazı araçlar sular altında kaldı, çok sayıda iş yerini su bastı.
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İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri bölgede yoğun yağışın devam etmesi ve heyelan riski nedeniyle iş makinelerini kullanamıyor.
Öte yandan Karayolları ekipleri, il genelinde yağışın etkilediği bölgelerde köy yollarının açılması ve mahsur kalanların kurtarılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Bölgede şiddetli yağışın bir süre daha devam edeceği belirtildi.
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METEOROLOJİ'DEN YARIN İÇİN BÖLGEYE YENİ UYARI
Doğu Karadeniz'de, sağanak ve kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Trabzon merkez ve doğusu ile Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (100-200 kilogram/metrekare) olmasının beklendiği ifade edildi.
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Açıklamada, sağanağa bağlı meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.