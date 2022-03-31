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Rize’de ilk sahur ve iftar vakti ne zaman? 2022 Rize İmsakiyesine göre sahur ve iftar saatleri

#Sahur Saati#İftar Vakti#Rize İmsakiye

Sahur ve iftar saatleri, Rize'de yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre üç aylar şubat ayında başladı. Recep ve şaban ayının ardından sıra ramazan ayına geldi. Bu yıl ramazan ayı 2 Nisan'da başlayacak. Rize'de yaşayan vatandaşlar Ramazan İmsakiyesine göre oruç tutacaklar. Peki, Rize’de ilk sahur ve iftar vakti ne zaman?

1/3Rize’de ilk sahur ve iftar vakti ne zaman 2022 Rize İmsakiyesine göre sahur ve iftar saatleri

Rize imsakiye bilgileri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Ramazan ayı 2022 yılında nisan ve mayıs aylarında idrak edilecek. Müslümanlar ilk oruç için 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkacaklar. Rize’de yaşayan vatandalar sahur ve iftar saatlerini araştırmaya başladılar. Rize'de ilk sahur için imsak vakti 04:26 olacak.

2/3RİZE SAHUR VAKTİ VE İFTAR NE ZAMAN

RİZE SAHUR VAKTİ VE İFTAR NE ZAMAN?

Rize'de ilk sahur için imsak vakti 04:26, iftar saati ise 18:50 olarak açıklandı.

Hicri Tarih Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

1 Ramazan 1443 2 Nisan 2022 Cumartesi 04:26 05:53 12:27 16:01 18:50 20:12

2 Ramazan 1443 3 Nisan 2022 Pazar 04:24 05:52 12:26 16:01 18:51 20:13

3 Ramazan 1443 4 Nisan 2022 Pazartesi 04:22 05:50 12:26 16:01 18:52 20:14

4 Ramazan 1443 5 Nisan 2022 Salı 04:20 05:48 12:26 16:02 18:53 20:16

5 Ramazan 1443 6 Nisan 2022 Çarşamba 04:18 05:47 12:26 16:02 18:54 20:17

6 Ramazan 1443 7 Nisan 2022 Perşembe 04:16 05:45 12:25 16:03 18:55 20:18

7 Ramazan 1443 8 Nisan 2022 Cuma 04:14 05:44 12:25 16:03 18:56 20:20

3/3Rize’de ilk sahur ve iftar vakti ne zaman 2022 Rize İmsakiyesine göre sahur ve iftar saatleri

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#Sahur Saati#İftar Vakti#Rize İmsakiye