Rize’de ilk sahur ve iftar vakti ne zaman? 2022 Rize İmsakiyesine göre sahur ve iftar saatleri

Rize imsakiye bilgileri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Ramazan ayı 2022 yılında nisan ve mayıs aylarında idrak edilecek. Müslümanlar ilk oruç için 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkacaklar. Rize’de yaşayan vatandalar sahur ve iftar saatlerini araştırmaya başladılar. Rize'de ilk sahur için imsak vakti 04:26 olacak.