Gündem Arzu ERBAŞ- Emirhan PEHLİVAN/RİZE, (DHA) Haber Giriş: 10 Ağustos 2021 - 15:00 | 10 Ağustos 2021 - 15:00

Rize'de her seferinde aynı korkuyu yaşıyorlar

Rize'de dün 8 saatte metrekareye düşen 123 kilogram yağışın yol açtığı sel ve heyelanlarla ilgili hasar tespit çalışması başlatıldı. Çay bahçelerinde mahsur kalan 8 kişinin kurtarıldığı kentte, 5 ilçede 35 farklı noktada heyelan tespit edildi. Bölgede hasar tespit çalışmaları sürerken, heyelanda bahçesindeki asfalt zeminin kaydığı okulda da inceleme başlatıldı. Emin Ali İşyar, 'Aynı şekilde yarım saat daha yağmur yağsaydı burası felç olurdu. Şu an burayı sadece bu okul duvarı hasarıyla atlattık. Her yağmur yağdığında aynı korkuları yaşıyoruz.' şeklinde konuştu.