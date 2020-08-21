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Hürriyet
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Gündem
DHA- AA
Haber Giriş: 21 Ağustos 2020 - 11:22 | 

Rize'de apartman yöneticisi binayı karantinaya aldı

Rize'de koronavirüs tedbirleri kapsamında bir apartman yöneticisi İsmail Kazdal, apartmanını karantinaya aldı. Kazdal, ilk başta apartman sakinlerinin biraz tepki gösterdiğini belirterek, "Şimdi herkes konulan kurallara riayet ediyor. Zorunlu olmadıkça kimse dışarı çıkmıyor. Apartmana kimsenin girmesine de müsaade etmiyoruz. Apartmana girenlerin ateşini ölçüyoruz. Dışarı çıkanları maske konusunda uyarıyoruz. Önlemlerimizi aldık şu anda apartmanda bir sıkıntı yaşanmıyor. Benim işim olduğu zamanlarda apartmanın girişinde eşim nöbette. Akşamları da kameradan evden takip ediyorum." diye konuştu.

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