Rize ve Artvin iftar saati: İmsakiye 2020 Artvin ve Rize iftar saat kaçta?
Rize ve Artvin iftar saati, her iki ilde ikamet eden pek çok Müslüman'ın araştırdığı konu olmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre Artvin'de bugün iftar saat 19.09'da yapılacak. Rize'de ise iftar saati 19.14 olacak. İşte Rize ve Artvin'de iftar saat kaçta yapılacak sorusunun diğer günler için cevabı ve tam liste ile Artvin ve Rize imsakiye bilgileri
Rize ve Artvin iftar vakti, Diyanet'in her iki il için de yayımladığı 2020 imsakiye bilgileri üzerinden görüntülenebilecek. Rize iftar saatleri ve Artvin iftar vakitleri, bölgede yaşayan ve iftar saatine hazırlık yapan vatandaşlar tarafından gün içerisinde sorgulanıyor. Peki, dün gece ilk sahurlarını gerçekleştiren vatandaşlar için Rize ve Artvin iftar saati kaç olacak? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan Artvin ve Rize için iftar saatleri bilgileri
RİZE VE ARTVİN İMSAKİYE 2020
Hem Artvin hem de Rize'de imsakiye bilgilerine erişmek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz. Böylece her iki ilin son güne kadar iftar ve sahur saatleri hakkında bilgi alabilirsiniz.
RİZE İMSAKİYE BİLGİLERİ
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|24.04.2020
|03:43
|19:14
|20:43*
|2
|25.04.2020
|03:41
|19:15
|20:44
|3
|26.04.2020
|03:39
|19:16
|20:46
|4
|27.04.2020
|03:37
|19:17
|20:47
|5
|28.04.2020
|03:35
|19:18
|20:49
|6
|29.04.2020
|03:34
|19:19
|20:50
|7
|30.04.2020
|03:32
|19:20
|20:52
|8
|01.05.2020
|03:30
|19:21
|20:53
|9
|02.05.2020
|03:28
|19:22
|20:55
|10
|03.05.2020
|03:26
|19:23
|20:56
|11
|04.05.2020
|03:25
|19:24
|20:58
|12
|05.05.2020
|03:23
|19:26
|20:59
|13
|06.05.2020
|03:21
|19:27
|21:01
|14
|07.05.2020
|03:19
|19:28
|21:03
|15
|08.05.2020
|03:18
|19:29
|21:04
|16
|09.05.2020
|03:16
|19:30
|21:06
|17
|10.05.2020
|03:14
|19:31
|21:07
|18
|11.05.2020
|03:13
|19:32
|21:09
|19
|12.05.2020
|03:11
|19:33
|21:10
|20
|13.05.2020
|03:09
|19:34
|21:12
|21
|14.05.2020
|03:08
|19:35
|21:13
|22
|15.05.2020
|03:06
|19:36
|21:15
|23
|16.05.2020
|03:05
|19:37
|21:16
|24
|17.05.2020
|03:03
|19:38
|21:18
|25
|18.05.2020
|03:02
|19:39
|21:19
|26
|19.05.2020
|03:00
|19:40
|21:20**
|27
|20.05.2020
|02:59
|19:40
|21:22
|28
|21.05.2020
|02:58
|19:41
|21:23
|29
|22.05.2020
|02:56
|19:42
|21:25
|30
|23.05.2020
|02:55
|19:43
|21:26
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ARTVİN İMSAKİYE BİLGİLERİ
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|24.04.2020
|03:37
|19:09
|20:38*
|2
|25.04.2020
|03:35
|19:10
|20:40
|3
|26.04.2020
|03:33
|19:11
|20:41
|4
|27.04.2020
|03:31
|19:12
|20:43
|5
|28.04.2020
|03:29
|19:13
|20:44
|6
|29.04.2020
|03:28
|19:14
|20:46
|7
|30.04.2020
|03:26
|19:15
|20:47
|8
|01.05.2020
|03:24
|19:16
|20:49
|9
|02.05.2020
|03:22
|19:17
|20:50
|10
|03.05.2020
|03:20
|19:19
|20:52
|11
|04.05.2020
|03:19
|19:20
|20:53
|12
|05.05.2020
|03:17
|19:21
|20:55
|13
|06.05.2020
|03:15
|19:22
|20:56
|14
|07.05.2020
|03:13
|19:23
|20:58
|15
|08.05.2020
|03:12
|19:24
|21:00
|16
|09.05.2020
|03:10
|19:25
|21:01
|17
|10.05.2020
|03:08
|19:26
|21:03
|18
|11.05.2020
|03:07
|19:27
|21:04
|19
|12.05.2020
|03:05
|19:28
|21:06
|20
|13.05.2020
|03:03
|19:29
|21:07
|21
|14.05.2020
|03:02
|19:30
|21:09
|22
|15.05.2020
|03:00
|19:31
|21:10
|23
|16.05.2020
|02:59
|19:32
|21:12
|24
|17.05.2020
|02:57
|19:33
|21:13
|25
|18.05.2020
|02:56
|19:34
|21:15
|26
|19.05.2020
|02:54
|19:35
|21:16**
|27
|20.05.2020
|02:53
|19:36
|21:18
|28
|21.05.2020
|02:52
|19:37
|21:19
|29
|22.05.2020
|02:50
|19:38
|21:21
|30
|23.05.2020
|02:49
|19:38
|21:22
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