Rize İmsakiyesi 2021 - Rize’de sahur ve iftar saat kaçta? İşte imsak vakti

Rize imsak, sahur ve iftar vakti 2021 yılında da yoğun ilgi görüyor. Rize İmsakiyesi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Müslümanların heyecanla beklediği ramazan ayında farz olan oruç ibadeti yerine getirilecek. İlk oruç 13 Nisan’da tutulacak. Oruca imsak vakti ile beraber başlanacak. Rize’de ilk oruç için imsak vakti 04:04 olacak. İşte ramazan boyunca tutulacak olan orucun gün gün iftar ve sahur saatleri



RİZE SAHUR VAKTİ VE İFTAR NE ZAMAN?



Rize'de ilk oruç için imsak vakti 04:04, iftar vakti ise 19:02 olacak. İşte Rize imsakiyesi...



