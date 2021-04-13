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Haber Giriş: 13 Nisan 2021 - 18:40 | 

Rize iftar vakti 2021! Rize iftar saati ve sahur saati bilgisi! Rize imsakiye 2021 bilgileri

Rize imsakiye bilgileri pek çok kişi tarafından iftar saati yaklaşırken merak ediliyor. Rize iftar saati araştırmalarını gerçekleştiren vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2021 Rize Ramazan İmsakiyesi üzerinden illerindeki iftar ve sahur saatleri konusunda bilgi edinebiliyor. Peki, Rize'de iftar saat kaçta yapılacak ve Rize iftar saati önümüzdeki günlerde nasıl şekillenecek? İşte, Mübarek Ramazan ayı için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Rize iftar ve sahur saatleri ve 2021 imsakiye bilgileri

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Rize'de iftar saat kaçta sorusu, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı imsakiye bilgileri ile netlik kazandı. Rize iftar saatleri hakkında detaylı imsakiye bilgilerini yayımlayan Diyanet, kentte yaşayan vatandaşlar için sahur ve iftar saatleri hakkında bilgi verdi. Peki, Rize'de iftar saat kaçta yapılacak ve akşam ezanı saat kaçta okunacak? İşte, imsakiye içerisinde yer alan detaylara göre Rize iftar vakti 2021 bilgileri ve sahur saatleri hakkında detaylar

RİZE'DE İFTAR SAAT KAÇTA?

Rize'de 13 Nisan'da iftar 19.02'de gerçekleşecek.

RİZE İMSAKİYE BİLGİLERİ 2021

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
113.04.202104:0419:0220:27*
214.04.202104:0219:0320:28
315.04.202104:0019:0420:30
416.04.202103:5819:0520:31
517.04.202103:5719:0620:32
618.04.202103:5519:0720:34
719.04.202103:5319:0820:35
820.04.202103:5119:0920:37
921.04.202103:4919:1020:38
1022.04.202103:4719:1220:40
1123.04.202103:4519:1320:41
1224.04.202103:4319:1420:43
1325.04.202103:4119:1520:44
1426.04.202103:4019:1620:46
1527.04.202103:3819:1720:47
1628.04.202103:3619:1820:49
1729.04.202103:3419:1920:50
1830.04.202103:3219:2020:52
1901.05.202103:3019:2120:53
2002.05.202103:2919:2220:55
2103.05.202103:2719:2320:56
2204.05.202103:2519:2420:58
2305.05.202103:2319:2520:59
2406.05.202103:2119:2621:01
2507.05.202103:2019:2721:02
2608.05.202103:1819:2821:04**
2709.05.202103:1619:2921:05
2810.05.202103:1519:3021:07
2911.05.202103:1319:3121:08
3012.05.202103:1119:3221:10***


RİZE VE TÜM İLLERİN İMSAKİYE BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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İftardan sahura kadar geçen sürede en az 10-12 bardak su içilmesi gerektiğini söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Eda Honça Türe, genellikle Ramazanda yetersiz su tüketimi nedeniyle mide bulantısı, baş dönmesi, baş ağrısı, tansiyon düşüklüğü gibi birçok olumsuz durumla karşılaşılabildiğini dile getirdi.

Medicana Bahçelievler Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Eda Honça Türe, Ramazan Ayında su içmenin önemine dikkat çekerek, az içilmesi halinde meydana gelen sağlık sorunları hakkında bilgi verdi.

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İftardan sahura kadar geçen süre içerisinde minimum 10-12 bardak su içilmesi gerektiğini söyleyen Türe, çay ve kahvenin susuzluğu giderdiği izlenimi verse de aslında iftara kadar olan sürede vücutta su kaybına neden olduğunu belirtti.

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Ramazan Ayını sağlıklı bir şekilde geçirmek için bolca su içilmesinin önemine vurgu yapan Dyt. Eda Honça Türe, İnsan vücudunun yüzde 60tan fazlası sudan oluşuyor. Yeterli su tüketmenin zorlaştığı Ramazan Ayında, vücutta sıvı kaybı gerçekleştiğinde metabolik denge bozuluyor. Bu durum beraberinde tansiyon düşüklüğü, baş dönmesi, bayılma, baş ağrısı, mide bulantısı, halsizlik gibi belirtileri getiriyor. Vücudumuz gün içerisinde idrar çıkışı, terleme, vücut salgılarının üretimi ve daha birçok farklı yolla belli miktarda su kaybediyor. Hava sıcaklığının yüksek olduğu ilkbahar ve yaz aylarında su kaybı daha da fazla oluyor. İftardan sahura kadar geçen sürede bu kaybı karşılayacak miktarda su içemediğimizde ise vücudun su oranının düşmesine, bir diğer deyişle dehidrasyona bağlı olarak çeşitli sağlık sorunları baş gösteriyor diye konuştu.

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