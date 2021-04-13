Rize iftar vakti 2021! Rize iftar saati ve sahur saati bilgisi! Rize imsakiye 2021 bilgileri
Rize imsakiye bilgileri pek çok kişi tarafından iftar saati yaklaşırken merak ediliyor. Rize iftar saati araştırmalarını gerçekleştiren vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2021 Rize Ramazan İmsakiyesi üzerinden illerindeki iftar ve sahur saatleri konusunda bilgi edinebiliyor. Peki, Rize'de iftar saat kaçta yapılacak ve Rize iftar saati önümüzdeki günlerde nasıl şekillenecek? İşte, Mübarek Ramazan ayı için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Rize iftar ve sahur saatleri ve 2021 imsakiye bilgileri
Rize'de iftar saat kaçta sorusu, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı imsakiye bilgileri ile netlik kazandı. Rize iftar saatleri hakkında detaylı imsakiye bilgilerini yayımlayan Diyanet, kentte yaşayan vatandaşlar için sahur ve iftar saatleri hakkında bilgi verdi. Peki, Rize'de iftar saat kaçta yapılacak ve akşam ezanı saat kaçta okunacak? İşte, imsakiye içerisinde yer alan detaylara göre Rize iftar vakti 2021 bilgileri ve sahur saatleri hakkında detaylar
RİZE'DE İFTAR SAAT KAÇTA?
Rize'de 13 Nisan'da iftar 19.02'de gerçekleşecek.
RİZE İMSAKİYE BİLGİLERİ 2021
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|13.04.2021
|04:04
|19:02
|20:27*
|2
|14.04.2021
|04:02
|19:03
|20:28
|3
|15.04.2021
|04:00
|19:04
|20:30
|4
|16.04.2021
|03:58
|19:05
|20:31
|5
|17.04.2021
|03:57
|19:06
|20:32
|6
|18.04.2021
|03:55
|19:07
|20:34
|7
|19.04.2021
|03:53
|19:08
|20:35
|8
|20.04.2021
|03:51
|19:09
|20:37
|9
|21.04.2021
|03:49
|19:10
|20:38
|10
|22.04.2021
|03:47
|19:12
|20:40
|11
|23.04.2021
|03:45
|19:13
|20:41
|12
|24.04.2021
|03:43
|19:14
|20:43
|13
|25.04.2021
|03:41
|19:15
|20:44
|14
|26.04.2021
|03:40
|19:16
|20:46
|15
|27.04.2021
|03:38
|19:17
|20:47
|16
|28.04.2021
|03:36
|19:18
|20:49
|17
|29.04.2021
|03:34
|19:19
|20:50
|18
|30.04.2021
|03:32
|19:20
|20:52
|19
|01.05.2021
|03:30
|19:21
|20:53
|20
|02.05.2021
|03:29
|19:22
|20:55
|21
|03.05.2021
|03:27
|19:23
|20:56
|22
|04.05.2021
|03:25
|19:24
|20:58
|23
|05.05.2021
|03:23
|19:25
|20:59
|24
|06.05.2021
|03:21
|19:26
|21:01
|25
|07.05.2021
|03:20
|19:27
|21:02
|26
|08.05.2021
|03:18
|19:28
|21:04**
|27
|09.05.2021
|03:16
|19:29
|21:05
|28
|10.05.2021
|03:15
|19:30
|21:07
|29
|11.05.2021
|03:13
|19:31
|21:08
|30
|12.05.2021
|03:11
|19:32
|21:10***
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