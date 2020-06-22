Rize, Edirne, Trabzon TOKİ kura çekilişi! Rize TOKİ kura sonuçları isim listesi 2020

TOKİ kura çekilişi canlı yayın ile Rize, Edirne, Trabzon illeri için tamamlandı . Saat 10.00 itibariyle canlı olarak yayınlanan Rize TOKİ kura çekilişi sonrasında sonuçlar, internet üzerinden vatandaşların erişimine açıldı. Rize TOKİ kura sonuçları açıklanırken saat 15.00'da Edirne TOKİ kura çekilişi canlı yayın ile başlandı. Bu çekilişin sonuçları derlenip sisteme yüklendiği sırada günün son TOKİ kura çekilişi olan Trabzon TOKİ kura çekilişi internet canlı yayınında oldu. Böylece çekilişi tamamlanan illerde akşam saatlerine kadar TOKİ kura sonuçları açıklanmış olacak. İşte, TOKİ kura sonuçları ve canlı yayın bilgileri



TOKİ RİZE, EDİRNE, TRABZON KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN TEKRARI VE KURA SONUÇLARI



TOKİ kura çekilişi 22 Haziran Pazartesi günü saat 10.00'da Rize ile başladı. Kura çekilişinin devamı 13.00 ile Edirne'de gerçekleşti. Son çekiliş ise saat 16.00'da Trabzon'da tamamlandı. Kura çekilişi için canlı yayın tekrarı sonraki sayfa üzerinden izlenebilecek.



TOKİ kura sonuçları, kura çekilişinin öğle saatlerinde tamamlanmasının ardından E-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor..



Canlı yayın ve kura sonuçları için sonraki sayfaya geçiniz...