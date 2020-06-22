Rize, Edirne, Trabzon TOKİ kura çekilişi! Rize TOKİ kura sonuçları isim listesi 2020
TOKİ kura çekilişi sonuçları Rize, Edirne ve Trabzon illeri için internet üzerinden sorgulanabiliyor. TOKİ kura çekilişi 22 Haziran saat 10.00'da canlı yayın ile Rize Merkez ile başladı. 350 adet 2+1 ve 150 adet 3+1 konutun inşa edileceği Rize TOKİ kura çekilişi sonrasında saat 13.00 itibariyle Edirne TOKİ kura çekilişi için canlı yayın devam etti.. Bu çekilişte ise saat 15.00 itibariyle 210 adet 2+1 ve 90 adet 3+1 olmak üzere toplam 300 konut sahibini buldu. Son olarak ise Trabzon Sürmene TOKİ kura çekilişi ile toplam 90 konutun sahibi belirlendi. Peki, Trabzon, Edirne, Rize TOKİ kura sonuçları isim listesi ne zaman ve nereden yayımlanacak? İşte, TOKİ kura çekilişi canlı yayın tekrarı için bilgiler ve diğer tüm detaylar
TOKİ kura çekilişi canlı yayın ile Rize, Edirne, Trabzon illeri için tamamlandı . Saat 10.00 itibariyle canlı olarak yayınlanan Rize TOKİ kura çekilişi sonrasında sonuçlar, internet üzerinden vatandaşların erişimine açıldı. Rize TOKİ kura sonuçları açıklanırken saat 15.00'da Edirne TOKİ kura çekilişi canlı yayın ile başlandı. Bu çekilişin sonuçları derlenip sisteme yüklendiği sırada günün son TOKİ kura çekilişi olan Trabzon TOKİ kura çekilişi internet canlı yayınında oldu. Böylece çekilişi tamamlanan illerde akşam saatlerine kadar TOKİ kura sonuçları açıklanmış olacak. İşte, TOKİ kura sonuçları ve canlı yayın bilgileri
TOKİ RİZE, EDİRNE, TRABZON KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN TEKRARI VE KURA SONUÇLARI
TOKİ kura çekilişi 22 Haziran Pazartesi günü saat 10.00'da Rize ile başladı. Kura çekilişinin devamı 13.00 ile Edirne'de gerçekleşti. Son çekiliş ise saat 16.00'da Trabzon'da tamamlandı. Kura çekilişi için canlı yayın tekrarı sonraki sayfa üzerinden izlenebilecek.
TOKİ kura sonuçları, kura çekilişinin öğle saatlerinde tamamlanmasının ardından E-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor..
Canlı yayın ve kura sonuçları için sonraki sayfaya geçiniz...
Canlı yayın tekrarını aşağıdaki linklerden izleyebilirsiniz. Kura sonuçları aşağıdaki linkten akşam saatlerinde erişime açılacaktır.
TRABZON SÜRMENE CANLI YAYIN TEKRARINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TRABZON SÜRMENE CANLI YAYIN TEKRARINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
RİZE MERKEZ CANLI YAYIN TEKRARINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
EDİRNE MERKEZ CANLI YAYIN TEKRARINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Yakın zamanda gerçekleşecek diğer kura çekilişleri şu şekilde;
|KIRKLARELİ
|KIRKLARELİ MERKEZ 300/ 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ
|300
|23 Haziran 2020 Salı
|10:00
|ARTVİN
|ARTVİN 300/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|300
|23 Haziran 2020 Salı
|12:00
|RİZE
|RİZE İLİ MURADİYE İLÇESİ 200/100000 TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ
|178
|23 Haziran 2020 Salı
|14:00
|TEKİRDAĞ
|TEKİRDAĞ İLİ ÇORLU KEMALETTİN 750 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ
|750
|24 Haziran 2020 Çarşamba
|10:00
|TEKİRDAĞ
|TEKİRDAĞ İLİ HAYRABOLU İLÇESİ 150 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ
|150
|24 Haziran 2020 Çarşamba
|14:00
|TEKİRDAĞ
|TEKİRDAĞ İLİ ÇORLU MUHİTTİN 300 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ
|300
|24 Haziran 2020 Çarşamba
|15:00
|ARDAHAN
|ARDAHAN MERKEZ 500/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|400
|25 Haziran 2020 Perşembe
|10:00
|ARDAHAN
|ARDAHAN GÖLE 2. ETAP 300/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ
|288
|25 Haziran 2020 Perşembe
|13:00
|KARS
|KARS MERKEZ 300/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|300
|25 Haziran 2020 Perşembe
|15:00
|ANKARA
|ANKARA BEYPAZARI 2.ETAP 400/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ
|400
|26 Haziran 2020 Cuma
|10:00
|BURSA
|BURSA İLİ GÜRSU İLÇESİ 400/ 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ
|400
|26 Haziran 2020 Cuma
|13:00
|KARS
|KARS SARIKAMIŞ 3. ETAP 200/100000 TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ
|150
|26 Haziran 2020 Cuma
|15:00
|ANKARA
|ANKARA İLİ NALLIHAN 2. ETAP 200/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ
|200
|26 Haziran 2020 Cuma
|16:00
|ANKARA
|ANKARA ÇUBUK 500/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ
|500
|29 Haziran 2020 Pazartesi
|10:00
|AĞRI
|AĞRI 500/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|250
|29 Haziran 2020 Pazartesi
|13:00
|IĞDIR
|IĞDIR 300/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|200
|29 Haziran 2020 Pazartesi
|14:00
|BURDUR
|BURDUR İLİ YEŞİLOVA İLÇESİ 241/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ
|241
|29 Haziran 2020 Pazartesi
|15:00
|BALIKESİR
|BALIKESİR İLİ SUSURLUK İLÇESİ 200/ 100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|200
|29 Haziran 2020 Pazartesi
|16:00
|KAYSERİ
|KAYSERİ SARIOĞLAN 2. ETAP 230/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ
|176
|30 Haziran 2020 Salı
|10:00
|ERZURUM
|ERZURUM MERKEZ 1100/100000 TOPLU KONUT PROJESİ
|1350
|30 Haziran 2020 Salı
|12:00