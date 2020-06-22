Rize, Edirne, Trabzon TOKİ kura çekilişi! Rize TOKİ canlı yayın ve kura sonuçları isim listesi 2020

TOKİ kura çekilişi canlı yayın ile Rize Merkez için başlayacak. Saat 10.00 itibariyle canlı olarak yayınlanacak olan Rize TOKİ kura çekilişi sonrasında sonuçlar, internet üzerinden vatandaşların erişimine açılacak. Rize TOKİ kura sonuçları açıklanırken saat 15.00'da Edirne TOKİ kura çekilişi canlı yayın ile başlayacak. Bu çekilişin sonuçları derlenip sisteme yüklendiği sırada günün son TOKİ kura çekilişi olan Trabzon TOKİ kura çekilişi internet canlı yayınında olacak. Böylece akşam saatlerine kadar üç il için de TOKİ kura sonuçları açıklanmış olacak. İşte, TOKİ kura sonuçları ve canlı yayın bilgileri



TOKİ RİZE, EDİRNE, TRABZON KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN



TOKİ kura çekilişi 11 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00'da Rize ile başladı. Kura çekilişinin devamı 13.00 ile Edirne'de devam edecek. Son çekiliş ise saat 16.00'da Trabzon'da gerçekleşecek. Kura çekilişi için canlı yayın sonraki sayfa üzerinden izlenebilecek.



TOKİ kura sonuçları, kura çekilişinin öğle saatlerinde tamamlanmasının ardından E-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.



Canlı yayın ve kura sonuçları için sonraki sayfaya geçiniz...