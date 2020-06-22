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HaberlerEkonomi HaberleriRize, Edirne, Trabzon TOKİ kura çekilişi! Rize TOKİ canlı yayın ve kura sonuçları isim listesi 2020
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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 22 Haziran 2020 - 09:41,

Rize, Edirne, Trabzon TOKİ kura çekilişi! Rize TOKİ canlı yayın ve kura sonuçları isim listesi 2020

TOKİ kura çekilişi bugün saat 10.00'da canlı yayın ile Rize Merkez'de devam ediyor. 350 adet 2+1 ve 150 adet 3+1 konutun inşa edileceği Rize TOKİ kura çekilişi sonrasında saat 13.00 itibariyle Edirne TOKİ kura çekilişi için canlı yayın başlayacak. Bu çekilişte ise 210 adet 2+1 ve 90 adet 3+1 olmak üzere toplam 300 konut sahibini bulacak. Son olarak ise Trabzon Sürmene TOKİ kura çekilişi ile toplam 90 konutun sahibi belirlenecek. Peki, Trabzon, Edirne, Rize TOKİ kura sonuçları isim listesi ne zaman ve nereden yayımlanacak? İşte, TOKİ kura çekilişi canlı yayın bilgileri ve diğer tüm detaylar

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TOKİ kura çekilişi canlı yayın ile Rize Merkez için başlayacak. Saat 10.00 itibariyle canlı olarak yayınlanacak olan Rize TOKİ kura çekilişi sonrasında sonuçlar, internet üzerinden vatandaşların erişimine açılacak. Rize TOKİ kura sonuçları açıklanırken saat 15.00'da Edirne TOKİ kura çekilişi canlı yayın ile başlayacak. Bu çekilişin sonuçları derlenip sisteme yüklendiği sırada günün son TOKİ kura çekilişi olan Trabzon TOKİ kura çekilişi internet canlı yayınında olacak. Böylece akşam saatlerine kadar üç il için de TOKİ kura sonuçları açıklanmış olacak. İşte, TOKİ kura sonuçları ve canlı yayın bilgileri

TOKİ RİZE, EDİRNE, TRABZON KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN

TOKİ kura çekilişi 11 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00'da Rize ile başladı. Kura çekilişinin devamı 13.00 ile Edirne'de devam edecek. Son çekiliş ise saat 16.00'da Trabzon'da gerçekleşecek. Kura çekilişi için canlı yayın sonraki sayfa üzerinden izlenebilecek.

TOKİ kura sonuçları, kura çekilişinin öğle saatlerinde tamamlanmasının ardından E-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.

Canlı yayın ve kura sonuçları için sonraki sayfaya geçiniz...

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Canlı yayın saat 10.00'da başladı. Kura sonuçları açıklandığında aşağıdaki linkten öğrenilebilecek.

TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Yakın zamanda gerçekleşecek diğer kura çekilişleri şu şekilde;

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KIRKLARELİKIRKLARELİ MERKEZ 300/  100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ30023 Haziran 2020 Salı10:00
ARTVİNARTVİN 300/100000 TOPLU KONUT PROJESİ30023 Haziran 2020 Salı12:00
RİZERİZE İLİ MURADİYE İLÇESİ 200/100000 TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ17823 Haziran 2020 Salı14:00
TEKİRDAĞTEKİRDAĞ İLİ ÇORLU KEMALETTİN 750 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ75024 Haziran 2020 Çarşamba10:00
TEKİRDAĞTEKİRDAĞ İLİ HAYRABOLU İLÇESİ 150  / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ15024 Haziran 2020 Çarşamba14:00
TEKİRDAĞTEKİRDAĞ İLİ ÇORLU MUHİTTİN 300 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ30024 Haziran 2020 Çarşamba15:00
ARDAHANARDAHAN MERKEZ 500/100000 TOPLU KONUT PROJESİ40025 Haziran 2020 Perşembe10:00
ARDAHANARDAHAN GÖLE 2. ETAP 300/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ28825 Haziran 2020 Perşembe13:00
KARSKARS MERKEZ 300/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 30025 Haziran 2020 Perşembe15:00
ANKARAANKARA BEYPAZARI 2.ETAP 400/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ40026 Haziran 2020 Cuma10:00
BURSABURSA İLİ GÜRSU İLÇESİ 400/ 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ40026 Haziran 2020 Cuma13:00
KARSKARS SARIKAMIŞ 3. ETAP 200/100000 TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ15026 Haziran 2020 Cuma15:00
ANKARAANKARA İLİ NALLIHAN 2. ETAP 200/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ20026 Haziran 2020 Cuma16:00
ANKARAANKARA ÇUBUK 500/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ50029 Haziran 2020 Pazartesi10:00
AĞRIAĞRI 500/100000 TOPLU KONUT PROJESİ25029 Haziran 2020 Pazartesi13:00
IĞDIRIĞDIR 300/100000 TOPLU KONUT PROJESİ20029 Haziran 2020 Pazartesi14:00
BURDURBURDUR İLİ YEŞİLOVA İLÇESİ 241/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ24129 Haziran 2020 Pazartesi15:00
BALIKESİRBALIKESİR İLİ  SUSURLUK İLÇESİ 200/ 100000 TOPLU KONUT PROJESİ20029 Haziran 2020 Pazartesi16:00
KAYSERİKAYSERİ SARIOĞLAN 2. ETAP 230/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ17630 Haziran 2020 Salı10:00
ERZURUMERZURUM MERKEZ 1100/100000 TOPLU KONUT PROJESİ135030 Haziran 2020 Salı12:00

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