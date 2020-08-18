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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 18 Ağustos 2020 - 13:47,

Tatil yapmaya doyamadı: Ünlü şarkıcının havuz pozu

Müzik dünyasının genç yıldızı, koronavirüs pandemisinden sonra soluğu dünyanın ünlü tatil beldelerinde aldı. İki ülke gezen genç şarkıcı gittiği yerlerde çektirdiği pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi.

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1ÜNLÜ TATİL BELDELERİNİ DOLAŞTI
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ÜNLÜ TATİL BELDELERİNİ DOLAŞTI

29 yaşındaki Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Rita Ora, Londra'dan kalkıp önce İspanya'nın Ibiza adasına oradan da Formentera'ya geçti.

2SEVGİLİSİ VE ARKADAŞLARI DA YANINDA
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SEVGİLİSİ VE ARKADAŞLARI DA YANINDA

Yunan yönetmen Costa Gavras'ın oğlu Romain ile romantik bir ilişki yaşayan Ora'nın üçüncü tatil durağı ise Korfu adası oldu.

3ÜSTSÜZ HAVUZ POZU
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ÜSTSÜZ HAVUZ POZU

Ora, Yunanistan'ın Korfu adasında kaldığı lüks villanın havuzunda çekilen bir üstsüz pozunu da Instagram sayfasından paylaştı. Hayatının en güzel birkaç haftasını geçirdiğini belirten Rita Ora'nın bu paylaşımına yarım milyona yakın beğeni geldi. 

4ÇEŞİT ÇEŞİT BİKİNİLER, İDDİALI POZLAR
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ÇEŞİT ÇEŞİT BİKİNİLER, İDDİALI POZLAR

Görünüşe göre tatilinin sonuna yaklaşan Rita Ora, giydiği çeşit çeşit bikinileri de gözler önüne serdi.

5ÇOK MUTLU VE MİNNETTARIM
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'ÇOK MUTLU VE MİNNETTARIM'

Ora, tatili boyunca arkadaşları ve ailesiyle zaman geçirdiği için çok mutlu ve minnettar olduğunu belirtti.

6TATİL GARDROBU KONUŞULDU
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TATİL GARDROBU KONUŞULDU

Rita Ora tatil boyunca sadece sahne kıyafetleriyle değil, plaj giyimiyle de iddialı olduğunu gözler önüne serdi.

7AKSESUARSIZ ÇIKMADI
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AKSESUARSIZ ÇIKMADI

Farklı tasarımlara sahip bikiniler, pareolan ve tunikler giyen Ora'nın kolye, küpe, bileklik, halhal gibi aksesuarlarını da eksik etmediği görüldü.

8MASKELİ BİKİNİ
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MASKELİ BİKİNİ

Ora'nın en çok ilgi gören tatil paylaşımlarından biri de bu oldu. Şarkıcının, bikinisiyle aynı kumaştan üretilen maskesi dikkat çekti.

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