Tatil yapmaya doyamadı: Ünlü şarkıcının havuz pozu
Müzik dünyasının genç yıldızı, koronavirüs pandemisinden sonra soluğu dünyanın ünlü tatil beldelerinde aldı. İki ülke gezen genç şarkıcı gittiği yerlerde çektirdiği pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi.
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ÜNLÜ TATİL BELDELERİNİ DOLAŞTI
29 yaşındaki Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Rita Ora, Londra'dan kalkıp önce İspanya'nın Ibiza adasına oradan da Formentera'ya geçti.
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SEVGİLİSİ VE ARKADAŞLARI DA YANINDA
Yunan yönetmen Costa Gavras'ın oğlu Romain ile romantik bir ilişki yaşayan Ora'nın üçüncü tatil durağı ise Korfu adası oldu.
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ÜSTSÜZ HAVUZ POZU
Ora, Yunanistan'ın Korfu adasında kaldığı lüks villanın havuzunda çekilen bir üstsüz pozunu da Instagram sayfasından paylaştı. Hayatının en güzel birkaç haftasını geçirdiğini belirten Rita Ora'nın bu paylaşımına yarım milyona yakın beğeni geldi.
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ÇEŞİT ÇEŞİT BİKİNİLER, İDDİALI POZLAR
Görünüşe göre tatilinin sonuna yaklaşan Rita Ora, giydiği çeşit çeşit bikinileri de gözler önüne serdi.
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'ÇOK MUTLU VE MİNNETTARIM'
Ora, tatili boyunca arkadaşları ve ailesiyle zaman geçirdiği için çok mutlu ve minnettar olduğunu belirtti.
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TATİL GARDROBU KONUŞULDU
Rita Ora tatil boyunca sadece sahne kıyafetleriyle değil, plaj giyimiyle de iddialı olduğunu gözler önüne serdi.
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AKSESUARSIZ ÇIKMADI
Farklı tasarımlara sahip bikiniler, pareolan ve tunikler giyen Ora'nın kolye, küpe, bileklik, halhal gibi aksesuarlarını da eksik etmediği görüldü.
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MASKELİ BİKİNİ
Ora'nın en çok ilgi gören tatil paylaşımlarından biri de bu oldu. Şarkıcının, bikinisiyle aynı kumaştan üretilen maskesi dikkat çekti.