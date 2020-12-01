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Hürriyet
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Haber Giriş: 01 Aralık 2020 - 10:57 | 

Doğum günü partisi kızdırdı: Para cezası yetmez, hapse atılmalı!

Ünlü şarkıcı Rita Ora, geçtiğimiz cumartesi akşamı Londra'da ünlü bir restoranda 30'uncu yaşını kutladı.

Backgrid USA, Backgrid UK, Instagram

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1KARANTİNA KURALLARI YOK SAYDI
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KARANTİNA KURALLARI YOK SAYDI

Partiye 30 arkadaşını davet eden Ora, aslında o gece koronavirüsü önlemek için uygulanan kuralları da çiğnedi.

2SOSYAL MEDYADAN ÖZÜR DİLEDİ
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SOSYAL MEDYADAN ÖZÜR DİLEDİ

Ora, olayın basına yansımasından sonra yükselen tepkiler üzerine sosyal medya hesabından özür diledi. Ora'nın karantina kurallarını ihlal ettiği için 10 bin sterlin para cezası ödemek zorunda kalabileceği konuşuluyor.

3ÜNLÜLER DE PARTİDEYDİ
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ÜNLÜLER DE PARTİDEYDİ

Ora'nın düzenlediği partiye aralarında ünlü model Cara Delevingne ve ablası Poppy'nin de bulunduğu 30 ünlü katıldı. Hemene hemen hepsi o gece çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

4ÜNLÜ RESTORANDA BULUŞTULAR
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ÜNLÜ RESTORANDA BULUŞTULAR

Hem partiyi düzenlenen Rita Ora'nın hem de konukların bu paylaşımları da tepki uyardırdı. Üstelik partinin düzenlendiği restoran da para cezasıyla karşı karşıya kaldı.

5ARKA KAPIDAN GİRDİLER
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ARKA KAPIDAN GİRDİLER

İleri sürülenlere göre tüm konuklar parti mekanına, ana kapıdan değil dikkat çekmemek için arka kapıdan girdi. Hepsinin de içeriye girerken maske taktığı görüldü. Rita Ora'nın doğum günü partisi düzenlediği mekanda parti devam ederken yapılan ihbar üzerine gece 21:00 gibi polis gitti. Fakat çalışanlar polisin içeri girmesine izin vermedi. Polisin mekana gelip gitmesinden sonra konukların birer birer kapıya çağırdıkları araçlarına binerek oradan ayrıldığı görüldü.

6RESTORAN SAHİBİ HABERİM YOK DEDİ
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RESTORAN SAHİBİ 'HABERİM YOK' DEDİ

Bazı kaynaklara göre Rita Ora, bu davranışı yüzünden 10 bin sterlin ceza ödeyebilir. Bazı kaynaklara göre de ceza ödeyecek olan partinin düzenlendiği ünlü restoranın sahibi.  Partinin düzenlendiği mekanın sahibi ise böyle bir etkinlik yapılacağından haberi olmadığını belirterek kendini savundu.

7BENCİLLİKLE SUÇLANDI
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BENCİLLİKLE SUÇLANDI

Ora ve konuklarının sosyal medya paylaşımlarını gören birçok kişi hem onu hem de konuklarını "bencil" ve "sorumsuz olmakla" eleştirdi.

8SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI
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SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Rita Ora'nın kuralları bu şekilde çiğnemesi sosyal medyada da haberin yayınlandığı sitelerde de büyük tepki çekti. Bir sağlık çalışanı "ünlü ve zengin olduklarından kuralların onlar için geçerli olmadığını mı düşünüyorlar" diye görüş bildirdi.Hatta Rita Ora'nın 10 bin sterlin ödeyerek bu işten kurtulmasının ceza olmayacağını ileri sürüp onun cezaevine girmesini savunanlar bile oldu.

9UTANDIĞINI BELİRTTİ
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UTANDIĞINI BELİRTTİ

Rita Ora aldığı tepkilerin ardından sosyal medya hesabından özür diledi. Karantina kurallarını çiğnediği için derinden üzüldüğünü belirten Ora, insanları riske attığını anladığını da belirttti. Hastalıkla mücadele için canla başla çalışan insanları düşündüğünde bu yaptıklarından utandığını da anlattı.

10ANNESİ DE BİR SAĞLIK ÇALIŞANI
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ANNESİ DE BİR SAĞLIK ÇALIŞANI

Rita Ora'nın annesi Vera da bir sağlık çalışanı. Kendi sağlık sorunlarını geride bırakan Vera Ora, koronavirüs salgınının ilk dönemlerinde yeniden mesleğine dönüp koronavirüse karşı ön raflarda savaş vermeye başlamıştı.

11PRİŞTİNEDE DOĞDU
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PRİŞTİNE'DE DOĞDU

Rita Ora doğum günü haftasında sosyal medya hesabından bol bol çocukluk fotoğraflarını paylaştı. Gerçek adı Rita Sahatçiu olan Ora, 1990 yılında Priştine'de Arnavut bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi.

12KARİYERİN BAŞLANGICI
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KARİYERİN BAŞLANGICI

Annesi Vera bir psikiyatri uzmanı babası Besnik ise bir bar işletmecisi. Aile bölgedeki iş savaş nedeniyle İngiltere'ye göç etti. Rita Ora'nın bir kız bir erkek olmak üzere iki kardeşi bulunuyor.

13BABASININ PUBINDA ŞARKI SÖYLÜYORDU
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BABASININ PUB'INDA ŞARKI SÖYLÜYORDU

Ora, müzik kariyerine babasının sahibi olduğu barda şarkı söyleyerek başladı. Daha sonra katıldığı yarışmalarla adını duyurdu.

14DJ FRESH SAYESİNDE KEŞFEDİLDİ
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DJ FRESH SAYESİNDE KEŞFEDİLDİ

2011 yılında Youtube'da paylaştığı bir video ile geniş kitlelere adını duyurdu. Onu keşfeden kişi ise DJ Fresh oldu. Bir şarkısı için kadın vokal arayan Fsehn'e eşlik eden Rita Ora bu şekilde tanındı.

15KARİYERİNDE HIZLA YÜKSELDİ
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KARİYERİNDE HIZLA YÜKSELDİ

Daha sonra da çıkardığı albümler ve kazandığı ödüllerle kariyerinde hızla yükseldi.

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