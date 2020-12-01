Doğum günü partisi kızdırdı: Para cezası yetmez, hapse atılmalı!

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI Rita Ora'nın kuralları bu şekilde çiğnemesi sosyal medyada da haberin yayınlandığı sitelerde de büyük tepki çekti. Bir sağlık çalışanı "ünlü ve zengin olduklarından kuralların onlar için geçerli olmadığını mı düşünüyorlar" diye görüş bildirdi.Hatta Rita Ora'nın 10 bin sterlin ödeyerek bu işten kurtulmasının ceza olmayacağını ileri sürüp onun cezaevine girmesini savunanlar bile oldu.