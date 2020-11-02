Riskli bina nasıl anlaşılır, fay hattı nasıl sorgulanır? Oturduğum bina depreme dayanıklı mı? Risk alarmı veren 7 kritere dikkat!

TAPUYA İŞLENİYOR ‘Riskli yapı tespiti’ ise farklı ve geri dönüşü olmayan bir süreç. Çünkü bina riskli çıkarsa tapuya işleniyor ve yıkılıyor. Burada vatandaş Bakanlıkça lisanslandırılmış kurum ve kuruluşlara riskli yapı tespiti yaptırılabiliyor. Lisanslandırılmış kurumların listesi de Bakanlığın internet sitesinde yer alıyor. Risk tespiti için tek bir hak sahibi süreci başlatabiliyor.



Maliklerden biri dilekçe, tapu durum belgesi ve kimlik fotokopisi ile söz konusu kurum ve kuruluşlara başvuruyor. İncelemeler sonucunda riskli olduğu tespit edilen yapılar, tespiti yapan kurum tarafından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne bildiriliyor. Yapının riskli olduğu tapuya işlenirken hak sahibine de tebliğ ediliyor. Bu tebligatta riskli yapının bulunduğu yerdeki müdürlüğe dilekçe ile itiraz edilebileceği, aksi takdirde tebligat tarihinden itibaren idarece 60 günden az olmamak üzere belirlenen süre içinde yapının yıktırılması gerektiği de belirtiliyor.



RİSKLİ İSE YIKILIYOR



60 günlük süre tebligattan sonra ya da itiraz söz konusu ise itiraz sürecinin sona ermesinden sonra işliyor.



Riskli yapı, malikleri tarafından yıktırılmamışsa, yapının idari makamlarca yıktırılacağı belirtilerek 30 günden az olmak üzere ek süre tanınıyor. Bu süre sonunda da riskli yapıların maliklerince yıktırılmaması halinde, riskli yapılara elektrik, su ve doğal gaz verilmemesi ve verilen hizmetlerin durdurulması isteniyor. Riskli yapıların insandan ve eşyadan tahliyesi ile yıktırma işlemleri, mülki amirler tarafından sağlanacak kolluk kuvveti desteği ile idarece yapılıyor veya yaptırılıyor. Yıktırılamayan yapılar Bakanlıkça veya il müdürlüklerince yıkılıyor veya yıktırılıyor. Bu yıktırmanın masraflarından malikler hisseleri oranında sorumlu oluyor.



BAKANLIK VE BELEDİYE TESPİT VE YIKIM YAPABİLİR



Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz, vatandaşın oturmadığı bir bina için de sürecine dahil olabileceğini söylüyor. Kiraz, “Mesele bir bina ağır hasarlı görüyorsunuz, ya da kolon kesiliyor şahit oluyorsunuz. Siz o binada yaşamasanız dahi durumu idareye bildirebilirsiniz. Bu durumda ilgili belediye ya da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı devreye girer. Önce vatandaşa ‘risk tespiti yaptır’ der. Yapmazsa belediye ya da bakanlık risk tespitini yapar, riskli çıkması durumunda da yıkar. Oluşan masraflardan da o binada yaşayanlar sorumlu olur” diyor.



1.5 MİLYON KONUT ‘ACİL’ DÖNÜŞMELİ



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verilerine göre ülke genelinde 6.7 milyon riskli konut var. Bunların 1.5 milyonu acil dönüşmesi gerekenlerden oluşuyor. Bakanlık, her yıl 100 bini İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde 300 bin konutun dönüşümünü hedefliyor. 300 bin konutun yüzde 15’inin TOKİ ve Bakanlık eliyle dönüşmesi planlanıyor.



MALİYETİ NEDİR?



İstanbul Kentsel Dönüşüm Derneği Başkanı İnşaat Yüksek Mühendisi Hakan Çatalkaya, resmi olmayan ‘deprem dayanıklılık raporunun’ maliyetinin 10 daireli bir apartman için 3-4 bin lira olduğunu, risk tespitinde ise maliyetin 4-5 bin liraya kadar çıkabildiğini ifade ediyor. Binanın zeminine, fay hattına uzaklığına bakıldığını, beton ve demir kalitesinin alınan numunelerle test edildiğini belirten Çatalkaya, kullanılan özel bir simülasyon programıyla da risk tespitinin tamamlandığını dile getiriyor.



Riskli binada yaşayanların aslında durumu bildiğini ancak yüzleşmek istemediğini belirten Çatalkaya şunları söylüyor: “Vatandaş evim riskli çıkarsa hemen yıkılır sokakta kalırım diye endişeli. Bu yüzden öteliyor. Oysa can kaybını önlemek için daire başına 300-500 lira bütçe ayırmaları ve durumu öğrenmeleri büyük önem taşıyor. Ne zaman şiddetli bir deprem olsa o zaman tespitler artıyor. Geçen yıl eylülde İstanbul’da olan depremden sonra yaptığımız çalışmaların sonuçları riski ortaya koyuyor.