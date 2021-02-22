Ripple (XRP) davasÄ± sonucu ne zaman açÄ±klanacak? Kripto Para piyasasÄ± mahkeme sonucuna kilitlendi
Kripto Para piyasasÄ±nda alÄ±m satÄ±m yapan pek Ã§ok kiÅŸinin yakÄ±ndan takip ettiÄŸi Ripple (XRP), kritik dava sÃ¼resi iÃ§in beklenen gÃ¼ne girdi. 22 Åžubat tarihinde gerÃ§ekleÅŸecek olan davada, Amerika BirleÅŸik Devletleri Menkul KÄ±ymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Ripple karÅŸÄ±sÄ±nda dosyalarÄ±nÄ± sunacak. KÃ¼resel bazda takip edilecek olan Ripple davasÄ±, kripto para yatÄ±rÄ±mcÄ±sÄ±nÄ±n yakÄ±ndan takip edeceÄŸi konu olacak. Peki, Ripple (XRP) davasÄ± sonucu ne zaman aÃ§Ä±klanacak? Ä°ÅŸte, o bilgiler
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Ripple (XRP) davasÄ± iÃ§in kritik gÃ¼ne girildi.Â Amerika BirleÅŸik Devletleri Menkul KÄ±ymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile davalÄ±k olan Ripple,Â ÅŸirket ve iki Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticisi ile yasa dÄ±ÅŸÄ± menkul kÄ±ymet satmakla suÃ§lanÄ±yordu. AralÄ±k ayÄ±nda aÃ§Ä±lan ilk davada kripto para piyasasÄ±nda deÄŸeri yarÄ± yarÄ±ya dÃ¼ÅŸen XRP, dolaylÄ± olarak yatÄ±rÄ±mcÄ±sÄ±nÄ± da tedirgin etmiÅŸti.Â
RÄ°PPLE (XRP) DAVASI SONUCU NE ZAMAN AÃ‡IKLANACAK?
Ripple'daki dava sÃ¼reci, ilk mahkemenin 22 Åžubat tarihinde yapÄ±lacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n merakla beklenmeye baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±. Her iki tarafÄ±nÂ geÃ§tiÄŸimiz hafta yaptÄ±klarÄ± bir aÃ§Ä±klama ile ÅŸu an iÃ§in uzlaÅŸma durumunun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etmesi, bugÃ¼n olumlu ya da olumsuz bir sonucun Ã§Ä±kmamasÄ± beklentisini arttÄ±rdÄ±.Â
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Davada, sonraki mahkeme tarihleri daha bÃ¼yÃ¼k Ã¶neme sahip olacak. Ancak yine de bugÃ¼n akÅŸam saatlerinde gelmesi beklenen ilk dava sonucu da, davanÄ±n sÃ¼reci aÃ§Ä±sÄ±ndan kritik bir Ã¶neme sahip olacak.
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JED MCCALEB Ä°DDÄ°ALARI DÄ°KKAT Ã‡EKÄ°YOR
Ripple yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ± bir Ã§ok sosyal aÄŸda Ã¶nemli bir iddiayÄ± dile getiriyorlar. Elinde yÃ¼klÃ¼ miktarda XRP bulunduran JED McCaleb'in dÃ¼zenli olarak elindeki XRP'yi sattÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. JED McCaleb'in Ripple ile anlaÅŸmasÄ± gereÄŸi belirli bir miktar satÄ±ÅŸ yapabildiÄŸi ve bunun da XRP deÄŸerinin yÃ¼kseldiÄŸi anlarda gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi kulislerde konuÅŸulan iddialar arasÄ±nda yer alÄ±yor.
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JED McCaleb, Ripple'dan geÃ§tiÄŸimiz dÃ¶nemde ayrÄ±lmÄ±ÅŸ, yeni bir kripto para birimi oluÅŸturarak Stellar Lumens'i kurmuÅŸtu