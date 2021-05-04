Ripple XRP davası ne zaman? İşte mahkemeden son detaylar
Ripple XRP mahkemesi ile ilgili aramalar devam ediyor. Kripto para piyasasına aşina vatandaşların merakla beklediği konuya ilişkin son durum araştırma konusu oldu. Peki, XRP mahkemesi ne zaman?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Kripto parayla ilgilenen kişiler Ripple (XRP) davasının ne zaman gerçekleşeceğini merak ediyor. Kripto para ile ilgilenen milyonlarca yatırımcı, büyük bir merakla Ripple XRP dava tarihini araştırıyor. İşte, mahkeme hakkında tüm ayrıntılar...
2
RİPPLE (XRP) DAVASI NE ZAMAN?
Ripple davasının bugün TSİ ile 21.00'da görülmeye başlanacağı öne sürülürken SEC’in detaylı açıklamasının ise 14 Mayıs’ta verileceği ifadelerine yer verildi. Daha sonra savunmanın SEC’in sunduğu argümanlara yanıt vermesi için 4 Haziran’a kadar vakti olacak.
3
RİPPLE NEDİR?
Ripple küresel bir ödeme ağıdır ve dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir para biriminin saniyeler içinde, oldukça uygun işlem ücreti ile gönderilmesini sağlar. Şu anda Ripple, dünya çapında gerçek zamanlı ödeme yapmak için daha verimli ve uygun maliyetli bir yol sunacak şekilde onlarca bankalarla birlikte çalışmaktadır. Bitcoin büyük bir ödeme yöntemidir, ancak Ripple gibi bir kişiden diğerine para göndermenin hızlı bir yolunu sunmaz.