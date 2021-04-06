Ripple XRP davası ne zaman görülecek? Ripple ve SEC bugün konferans gerçekleştirecek

New York Güney Bölge Mahkemesi'nin verdiği karar doğrultusunda ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun Ripple aleyhindeki ilk davası 22 Şubat tarihinde gerçekleşmişti. Ripple’ın avukatı James K. Filan, Twitter üzerinden davayla ilgili olarak belirlenen yeni tarihleri davayı takip edenler için paylaştı. Konferans görüşmesinin bugün TSİ 21.00’de yapılması planlandı.ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Ripple arasındaki davada bugün telekonferans yapılacak.