Ripple XRP davası ne zaman görülecek? Ripple ve SEC bugün konferans gerçekleştirecek
Ripple ve SEC bugün telefonla bir keşif konferansı gerçekleştirecek. Geçtiğimiz günlerde Ripple ve SEC arasındaki davada yeni tarihler bildirilmişti. Ripple XRP davası nisan ve mayıs aylarında gerçekleşecek. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) kayıt dışı menkul kıymet satışı yaptığını iddia ettiği Ripple ve iki yöneticisine açtığı davanın ilk duruşması 22 Şubat 2021’de görülmüştü. Peki, Ripple XRP davası ne zaman görülecek?
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New York Güney Bölge Mahkemesi'nin verdiği karar doğrultusunda ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun Ripple aleyhindeki ilk davası 22 Şubat tarihinde gerçekleşmişti. Ripple’ın avukatı James K. Filan, Twitter üzerinden davayla ilgili olarak belirlenen yeni tarihleri davayı takip edenler için paylaştı. Konferans görüşmesinin bugün TSİ 21.00’de yapılması planlandı.ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Ripple arasındaki davada bugün telekonferans yapılacak.
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Ripple’ın avukatlığını üstlenen James K. Filan tarafından yapılan açıklamaya göre açılış savunmaları 12 Nisan’da, SEC’in detaylı açıklaması ise 14 Mayıs’ta verilecek. Daha sonra savunmanın SEC’in sunduğu dosyalara yanıt vermesi için 4 Haziran’a kadar vakti olacak.
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RİPPLE -SEC DAVASININ GEÇMİŞİ
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından blockchain devi Ripple'a menkul kıymet davası açılmıştı. 1,3 milyar dolarlık tazminat talep edilen davada Ripple'ın 2013 yılından itibaren, XRP olarak bilinen dijital varlıkların ABD'deki ve dünyadaki yatırımcılara kayıt dışı olarak satarak fon topladığını öne sürülüyor.