Rinovirüs nedir? Koronavirüs'ün vücuttan atılmasına çare mi? İşte yapılan yeni araştırma

Kısıtlamaların İngiltere’ye maliyeti 251 milyar sterlin Bu durum, soğuk algınlığının geçmesi ve bağışıklık sisteminin eski haline dönmesinden sonra Covid'in yeniden insanları enfekte etmeye devam edebileceği anlamına geliyor.



Dr. Pablo Murcia, BBC'ye "Sars-CoV-2 yerinden kıpırdayamıyor. Rinovirüs tarafından kuvvetli şekilde baskılanıyor. Bu çok heyecan verici. Çünkü rinovirüs yayılırsa yeni Sars-CoV-2 enfeksiyonlarını her zaman durdurabilir" dedi.



Benzer etki bir daha önce de görülmüştü. 2009'daki büyük grip salgınının Avrupa'nın bazı bölgelerinde domuz gribi salgınını geciktirmiş olabileceği düşünülüyor.



Dr. Murcia, "Aşı, hijyen ve virüsler arasındaki etkileşim Sars-CoV-2 vakalarını azaltabilir. Ama en fazla etki aşıdan gelecek" diye konuştu.



Warwick Tıp Fakültesi'nden Prof. Lawrence Young, insanlarda görülen rinovirüslerin çok bulaşıcı olduğuna dikkat çekerek "Bu çalışma, bu yaygın enfeksiyonun sonbahar ve kışta Covid-19 yükünü hafifletebileceğini gösteriyor" dedi.



Ancak gelecekte kışları nasıl bir durumla karşılaşacağımız belli değil.



Uzmanlara göre koronavirüs muhtemelen var olmaya devam edecek ve pandemi sırasında baskılanan tüm diğer enfeksiyonlar bağışıklığın zayıflamasıyla geri gelebilir.