Rihanna'nın yüreği ağzına geldi: Babası ölümden döndü

ONA MİNNETTARIM Baba Fently, kızının gerçek adı olan Robyn diye seslenerek “Kızım Robyn beni her gün kontrol ediyor. Ölmek üzereydim. Seni çok sevdiğimi söylemek zorundayım Robyn. Benim için çok fazla şey yaptı. Ona minnettarım” dedi.