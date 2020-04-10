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Haber Giriş: 10 Nisan 2020 - 13:04,

Rihanna'nın yüreği ağzına geldi: Babası ölümden döndü

Ünlü şarkıcı Rihanna da dünyayı kasıp kavuran coronavirüs salgını yüzünden zor günler yaşadı.

BACKGRID USA, BACKGRID UK

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1HASTALIĞI YENDİ

HASTALIĞI YENDİ

32 yaşındaki Barbadoslu şarkıcının 66 yaşındaki babası Ronald Fenty de coronavirüse yakalandı. Fakat hem doktorların hem de kızının gayretiyle yeniden hayata tutundu.

2KIZIM SOLUNUM CİHAZI GÖNDERDİ

KIZIM SOLUNUM CİHAZI GÖNDERDİ

İngiliz The Sun gazetesine konuşan Rihanna'nın babası Ronald Fenty, kızının kendisine solunum cihazı gönderdiğini belirtti.

3ONA MİNNETTARIM

ONA MİNNETTARIM

Baba Fently, kızının gerçek adı olan Robyn diye seslenerek “Kızım Robyn beni her gün kontrol ediyor. Ölmek üzereydim. Seni çok sevdiğimi söylemek zorundayım Robyn. Benim için çok fazla şey yaptı. Ona minnettarım” dedi.

4TEDAVİ BARBADOSTA

TEDAVİ BARBADOS'TA

Ronald Fenty'nin tedavisi memleketi olan Barbados'ta yapıldı.

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