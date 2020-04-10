Rihanna'nın yüreği ağzına geldi: Babası ölümden döndü
Ünlü şarkıcı Rihanna da dünyayı kasıp kavuran coronavirüs salgını yüzünden zor günler yaşadı.
BACKGRID USA, BACKGRID UK
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HASTALIĞI YENDİ
32 yaşındaki Barbadoslu şarkıcının 66 yaşındaki babası Ronald Fenty de coronavirüse yakalandı. Fakat hem doktorların hem de kızının gayretiyle yeniden hayata tutundu.
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KIZIM SOLUNUM CİHAZI GÖNDERDİ
İngiliz The Sun gazetesine konuşan Rihanna'nın babası Ronald Fenty, kızının kendisine solunum cihazı gönderdiğini belirtti.
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ONA MİNNETTARIM
Baba Fently, kızının gerçek adı olan Robyn diye seslenerek “Kızım Robyn beni her gün kontrol ediyor. Ölmek üzereydim. Seni çok sevdiğimi söylemek zorundayım Robyn. Benim için çok fazla şey yaptı. Ona minnettarım” dedi.
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TEDAVİ BARBADOS'TA
Ronald Fenty'nin tedavisi memleketi olan Barbados'ta yapıldı.