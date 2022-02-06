Rihanna'nın bebeğinin babası ASAP Rocky kimdir, kaç yaşında? aslen nereli?

Rihanna ve yıllarca arkadaşı olan sonra da romantik bir ilişki yaşamaya başladığı ASAP Rocky, önceki gün New York'un Harlem bölgesinde el ele yürürken görüntülendi. Boynuna bir dizi renkli boncuk takan Rihanna, pembe renkli montunun önünü açıp, giderek büyüyen karnını gözler önüne serdi. Böylece, hakkında bir süredir devam eden "hamile" söylentilerine de son noktayı koymuş oldu.