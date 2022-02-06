Rihanna'nın bebeğinin babası ASAP Rocky kimdir, kaç yaşında? aslen nereli?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Kiralık ev arayanlar dikkat Film gibi bir dolandırılma hikayesi…Kiralık ev arayanlar dikkat! Film gibi bir dolandırılma hikayesi…#Emlak Dolandırıcılığı
Avustralya 2 yıl sonra sınırlarını açıyor İşte kriterlerAvustralya 2 yıl sonra sınırlarını açıyor! İşte kriterler#Koronavirüs
AB doğalgaz için Bakü’ye başvurduAB doğalgaz için Bakü’ye başvurdu#Doğalgaz
Bahçeli: Erdoğanın aday olmasının önünde engel yokBahçeli: Erdoğan'ın aday olmasının önünde engel yok#Bahçeli
Bir de ödül verseydinizBir de ödül verseydiniz#Kadın Cinayeti
Dehşet anlarını anlattı: Kimse yardım etmedi, sadece tezahürat yaptılarDehşet anlarını anlattı: Kimse yardım etmedi, sadece tezahürat yaptılar#Hindistan
Rus işgaline böyle hazırlanıyorlarRus işgaline böyle hazırlanıyorlar!#Ukrayna
Isparta elektrik kesintisi... Bakan Dönmez sıcak gelişmeyi duyurduIsparta elektrik kesintisi... Bakan Dönmez sıcak gelişmeyi duyurdu#Fatih Dönmez
TEKNOFEST heyecanı AzerbaycandaTEKNOFEST heyecanı Azerbaycan'da #Selçuk Bayraktar
Yok artık Cedi Tarihe geçen performans... En son LeBron başarmıştı...Yok artık Cedi! Tarihe geçen performans... En son LeBron başarmıştı...#Cedi Osman
Çiller: Şu anda parti kurmak gibi bir kararım yokÇiller: 'Şu anda parti kurmak gibi bir kararım yok'#Çiller
Alişan ile Buse Varolun evliliği bitiyor mu Doğum günü paylaşımları kafa karıştırdıAlişan ile Buse Varol'un evliliği bitiyor mu? Doğum günü paylaşımları kafa karıştırdı! #Alişan
Birleştirici misin kutuplaştırıcı mısınBirleştirici misin kutuplaştırıcı mısın#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Alanya dönüşü faturayı 2 isme kesti Bunlarla oynanmaz...Alanya dönüşü faturayı 2 isme kesti! 'Bunlarla oynanmaz...'#Galatasaray
BM raporu ortaya çıkardı Kuzey Kore, silah programını çaldığı kripto paralarla finanse ediyorBM raporu ortaya çıkardı! Kuzey Kore, silah programını çaldığı kripto paralarla finanse ediyor#Kuzey Kore
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Rihanna'nın bebeğinin babası ASAP Rocky kimdir, kaç yaşında? aslen nereli?

#ASAP Rocky#Rihanna'nın Bebeğinin Babası#ASAP Rocky Kimdir

Son günlerde ünlü pop yıldızı Rihanna hamileliğiyle gündemdeki yerini koruyor. Geçtiğimiz günlerde Rihanna sevgilisi rapçi ASAP Rocky ile el ele görüntülenmiştir. Ünlü şarkıcının hamile görüntüsü oldukça dikkat çekerken, Rihanna'nın bebeğinin babası da merak konusu oldu. Peki Rihanna'nın sevgilisi ASAP Rocky kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? İşte detaylar...

1/3Rihannanın bebeğinin babası ASAP Rocky kimdir, kaç yaşında aslen nereli

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'nın sevgilisi ile el ele görüntülerinin en fazla dikkat çeken detayı şarkıcının karnı burnunda olmasıydı. Sevgilisi ASAP Rocky ile bir bebek bekleyen Rihanna'nın mutluluğu objektiflere yansıdı. Peki, Rihanna'nın bebeğinin babası ASAP Rocky kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? İşte Rapçi ASAP Rocky hakkında merak edilenler...

2/3Rihannanın bebeğinin babası ASAP Rocky kimdir, kaç yaşında aslen nereli

Rihanna ve yıllarca arkadaşı olan sonra da romantik bir ilişki yaşamaya başladığı ASAP Rocky, önceki gün New York'un Harlem bölgesinde el ele yürürken görüntülendi. Boynuna bir dizi renkli boncuk takan Rihanna, pembe renkli montunun önünü açıp, giderek büyüyen karnını gözler önüne serdi. Böylece, hakkında bir süredir devam eden "hamile" söylentilerine de son noktayı koymuş oldu.

3/3ASAP ROCKY KİMDİR

ASAP ROCKY KİMDİR?

Rakim Nakache Mayers veya bilinen sahne adıyla ASAP Rocky, 8 Ekim 1988 yılında doğmuştur. Amerikan rapçi Rocky, New York'un Harlem bölgesinde doğup büyüyen ASAP Rocky, adını da aldığı hip hop oluşumu A$AP Mob'un bir üyesidir.

2011'de ilk mixtape'i LiveLoveA$AP'i çıkardı ve olumlu geri dönüşler aldı. Ekim 2011'de Sony Music Entertainment ile 3 milyon dolarlık bir anlaşma yaptı ve LongLiveASAP adındaki ilk stüdyo albümünü 15 Ocak 2013'te çıkardı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ASAP Rocky#Rihanna'nın Bebeğinin Babası#ASAP Rocky Kimdir