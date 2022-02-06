Rihanna'nın bebeğinin babası ASAP Rocky kimdir, kaç yaşında? aslen nereli?

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'nın sevgilisi ile el ele görüntülerinin en fazla dikkat çeken detayı şarkıcının karnı burnunda olmasıydı. Sevgilisi ASAP Rocky ile bir bebek bekleyen Rihanna'nın mutluluğu objektiflere yansıdı. Peki, Rihanna'nın bebeğinin babası ASAP Rocky kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? İşte Rapçi ASAP Rocky hakkında merak edilenler...
Rihanna ve yıllarca arkadaşı olan sonra da romantik bir ilişki yaşamaya başladığı ASAP Rocky, önceki gün New York'un Harlem bölgesinde el ele yürürken görüntülendi. Boynuna bir dizi renkli boncuk takan Rihanna, pembe renkli montunun önünü açıp, giderek büyüyen karnını gözler önüne serdi. Böylece, hakkında bir süredir devam eden "hamile" söylentilerine de son noktayı koymuş oldu.
Rakim Nakache Mayers veya bilinen sahne adıyla ASAP Rocky, 8 Ekim 1988 yılında doğmuştur. Amerikan rapçi Rocky, New York'un Harlem bölgesinde doğup büyüyen ASAP Rocky, adını da aldığı hip hop oluşumu A$AP Mob'un bir üyesidir.
2011'de ilk mixtape'i LiveLoveA$AP'i çıkardı ve olumlu geri dönüşler aldı. Ekim 2011'de Sony Music Entertainment ile 3 milyon dolarlık bir anlaşma yaptı ve LongLiveASAP adındaki ilk stüdyo albümünü 15 Ocak 2013'te çıkardı.