Rihanna ve küçük arkadaşı gezmede

Geçtiğimiz günlerde milyarderler listesine giren Rihanna, önceki akşam çıktığı gece gezmesinde yanında küçük bir kız çocuğuyla birlikte görüntülendi.
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KEYFİ YERİNDE
33 yaşındaki Rihanna, önceki akşam yanında saçları örgülü küçük bir kız çocuğuyla birlikte Santa Monica'da görüntülendi. Ünlü bir restorana giren Rihanna, o gece için beyaz bir mini elbise giydi.
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GÜLÜMSEYEREK YOLUNA DEVAM ETTİ
Küçük çocuğun elini hiç bırakmayan Rihanna, kendisini görüntüleyen fotoğrafçılara gülümseyerek yoluna devam etti.
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O LİSTEYE GİRDİ
Uzun süredir albüm yapmayan, bunun yerine iç çamaşırı ve plaj giyimi içeren moda markasına yoğunlaşan Rihanna, bu alanda da başarısını ispat etti. Forbes dergisinin duyurduğuna göre Rihanna, 1.7 milyar dolarlık servetiyle milyarderler kulübünde yer aldı.
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O ARTIK TESCİLLİ MİLYARDER
Gerçek adı Robyn Rihanna Fenty olan Barbados doğumlu şarkıcı, Oprah Winfrey’den sonra eğlence dünyasının en zengin kadın yıldızı unvanını da ele geçirdi. Müzik çalışmalarını geri plana itip moda alanına yönelen Rihanna'nın iç çamaşırı markasının bu yılın başlarında 1 milyar dolarlık değere ulaştığı açıklanmıştı.
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TAM İFLAS ETTİĞİ DÜŞÜNÜLÜRKEN...
Uzun süredir en çok kazananlar listelerinde yer alan Rihanna böylece yeni bir rekora imza atmış oldu. Rihanna, kadın giyim markası Fenty'yi, pandemide zarar ettiği gerekçesiyle kapatma kararı almıştı. Tam herkes onun artık moda alanında iflas ettiğini düşünürken, ünlü yıldızın iç çamaşırı markası Savage X Fenty yüzde 150 büyüdü.
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İÇ GİYİM MARKASI BAŞARIYI YAKALADI
Rihanna, kendi soyadını taşıyan Fenty markasıyla istediği başarıyı yakalayamadı. Ancak, Louis Vuitton'un çatı kuruluşu LVMH ile ortaklık yaptığı Savage X Fenty'nin değeri 1 milyon dolara ulaştı. Forbes dergisine göre Rihanna'nın iç giyim şirketi geçen hafta B serisi fonlarda 115 milyon dolar gelir elde etti.
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KENDİ KENDİNE ZENGİN OLDU
Müzik dünyasından sonra moda dünyasına adım atan 32 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı Rihanna, geçen yılın ekim ayında Forbes'in ABD'de kendi girişimiyle zengin olan kadınlar listesine ilk kez girmişti. Rihanna, müzik ve kozmetikten elde ettiği gelirle Forbes'un maaş, sponsor gelirleri ve kar paylarını hesaba katarak hazırladığı listede 600 milyon dolarlık servetiyle 33. sırada yer aldı. Rihanna müzisyen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmalarına 8 milyon dolardan fazla bağış yapan en hayırsever ünlülerden olmuştu.