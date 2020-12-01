Arkadaşına aşık oldu: İşte yeni sevgilisi

Çifte yakın kaynakların People dergisine yaptığı açıklamaya göre uzun süredir arkadaş olan Rihanna ve ASAP Rocky, bir süredir aşk yaşıyor.Her ikisi de 32 yaşında olan Rihanna ile ASAP Rocky, son olarak New York'ta ünlü bir mekanda kahvaltı ederken görüldü. Aslında Rihanna ile ASAP Rocky'nin birlikte olduğuna dair iddialar bu yılın ocak ayında ortaya atılmaya başlandı. İddialara göre Rihanna ile Hassan Jameel, üç yıllık ilişkilerini bitirmişti.Fakat bu iddialara her ikisinden de yanıt gelmedi.Geçtiğimiz temmuz ayında Rihanna, kendi markası olan Fenty Skin'in kampanyasında ASAP Rocky ile birlikte çalıştı. Bu dönemde de söylentiler arttı ancak yine ikiliden bir açıklama gelmedi. Rihanna, bu süreçte bir dergiye verdiği röportajda ASAP Rocky hakkında ne düşündüğü sorulduğunda onun yakışıklı olduğunu belirtmişti.Gerçek adı Rakim Athelaston Mayer olan ASP Rocky ile Rihanna, geçen yılın başlarında düzenlenen bir ödül törenine de birlikte katılmıştı.Rihanna, Suudi Arabistanlı iş insanı Hassan Jameel ile üç yıl birlikte oldu. Bir dönem Rihanna kilo alınca ünlü şarkıcının hamile olduğu bile ileri sürülmüştü.