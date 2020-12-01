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Haber Giriş: 01 Aralık 2020 - 12:54 | 

Arkadaşına aşık oldu: İşte yeni sevgilisi

Bir süredir birlikte olduğu iş insanı Hassan Jameel'den ayrıldığı ileri sürülen Rihanna'nın kalbi yeni bir aşk heyecanıyla çarpıyor.

Backgrid UK, Mega News Agency

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Çifte yakın kaynakların People dergisine yaptığı açıklamaya göre uzun süredir arkadaş olan Rihanna ve ASAP Rocky, bir süredir aşk yaşıyor.

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Her ikisi de 32 yaşında olan Rihanna ile ASAP Rocky, son olarak New York'ta ünlü bir mekanda kahvaltı ederken görüldü.

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 Aslında Rihanna ile ASAP Rocky'nin birlikte olduğuna dair iddialar bu yılın ocak ayında ortaya atılmaya başlandı.

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İddialara göre Rihanna ile Hassan Jameel, üç yıllık ilişkilerini bitirmişti.Fakat bu iddialara her ikisinden de yanıt gelmedi.

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Geçtiğimiz temmuz ayında Rihanna, kendi markası olan Fenty Skin'in kampanyasında ASAP Rocky ile birlikte çalıştı. Bu dönemde de söylentiler arttı ancak yine ikiliden bir açıklama gelmedi. 

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Rihanna, bu süreçte bir dergiye verdiği röportajda ASAP Rocky hakkında ne düşündüğü sorulduğunda onun "yakışıklı "olduğunu belirtmişti.

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Gerçek adı Rakim Athelaston Mayer olan ASP Rocky ile Rihanna, geçen yılın başlarında düzenlenen bir ödül törenine de birlikte katılmıştı.

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Rihanna, Suudi Arabistanlı iş insanı Hassan Jameel ile üç yıl birlikte oldu. Bir dönem Rihanna kilo alınca ünlü şarkıcının hamile olduğu bile ileri sürülmüştü. 

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