Rihanna aldatıldı mı? Amina Muaddi'den açıklama geldi

Rihanna'nın sevgilisi ASAP Rocky ile ilişki yaşadığı öne sürülen tasarımcı Amina Muaddi, iddiaların ardından konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Muaddi, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla kendisinin de adının geçtiği haberleri yalanladı.
Bir süre açıklama yapmamasının nedenini "ciddiye alınmaması gerektiğini düşündüm" sözleriyle dile getiren Amina Muaddi şunları söyledi: "Başlangıçta böylesine kötü niyetle uydurulan bir dedikodunun, ciddiye alınmaması gerektiğini düşündüm. Ama öyle bir toplumda yaşıyoruz ki insanlar gerçek olup olmadığına bakmaksızın her konu hakkında çok hızlı bir şekilde konuşuyor. Konuşmak zorunda hissettim, çünkü bu sadece bana değil büyük saygı ve sevgi duyduğum insanlara da yönelik"
Amina Muaddi 2 Haziran 1987 yılında dünyaya geldi. Romanya asıllı moda ve ayakkabı tasarımcısı, sosyal medya fenomenidir. Rihanna başta olmak üzere Kendall Jenner, Hailey Bieber gibi ünlüler ile işbirliği bulunan genç modacı Amina Muaddi günümüzde aynı isimli ayakkabı markasıyla tüm dünyada tanınıyor. Asap geçtiğimiz senelerde Amina Muaddi ile bir iş birliği yapmıştı