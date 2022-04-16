Rihanna aldatıldı mı? Amina Muaddi'den açıklama geldi

Bir süre açıklama yapmamasının nedenini "ciddiye alınmaması gerektiğini düşündüm" sözleriyle dile getiren Amina Muaddi şunları söyledi: "Başlangıçta böylesine kötü niyetle uydurulan bir dedikodunun, ciddiye alınmaması gerektiğini düşündüm. Ama öyle bir toplumda yaşıyoruz ki insanlar gerçek olup olmadığına bakmaksızın her konu hakkında çok hızlı bir şekilde konuşuyor. Konuşmak zorunda hissettim, çünkü bu sadece bana değil büyük saygı ve sevgi duyduğum insanlara da yönelik"