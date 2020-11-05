MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriReynmen'e büyük şok! 2 milyonluk turne davası...
GeriMagazin Reynmen'e büyük şok! 2 milyonluk turne davası...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 05 Kasım 2020 - 07:58 | 

Reynmen'e büyük şok! 2 milyonluk turne davası...

Organizasyon şirketi Riba Events’in sahibi Rıza Cerit, 10 konserlik turnede sahne alması için 500 bin Euro’ya anlaştığı Reynmen’e dava açtı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan davanın dilekçesinde, Avrupa’da gerçekleşecek turne için Cerit ile Reynmen arasında 23 Eylül 2019’da sözleşme imzalandığı belirtilerek şöyle denildi:

2
Abone Olgoogle-news

“Riba Events, konserler için Reynmen’e 500 bin Euro ödeme konusunda anlaşmıştır. Konser öncesi Reynmen’e 200 bin Euro ödeme yapılmıştır. Ancak salgın nedeniyle 11 Mart’ta dünya çapında sokağa çıkma yasakları gelmiştir.

3
Abone Olgoogle-news

Kalabalık organizasyonlar iptal edildiği için şirket, Reynmen’e ödediği 200 bin Euro’yu defalarca sözlü olarak geri istemiştir. 200 bin Euro’nun iadesini istiyoruz.”

4
Abone Olgoogle-news

Rıza Cerit ayrıca şirketinin hak kaybına uğramaması için mahkemeden ihtiyati tedbir talebinde bulundu. Özge EĞRİKAR

5
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi