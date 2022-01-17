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Reynmen kimdir? Reynmen'in annesi Nasibe Yılmaz Aktaş Gelin Evi'ne konuk oldu

#Reynmen#Reynmen Kimdir#Reynmen Annesi

Reynmen'in annesi Nasibe Yılmaz Aktaş, Aslıhan Hünel'in sunuculuğunu üstlendiği Gelin Evi'ne konuk oldu. Aslıhan Hünel ve Nasibe Yılmaz Aktaş'ın sosyal medyadan arkadaş olduğu ortaya çıktı. İkilinin sohbeti ardından Reynmen'in hayatına dair bilgiler yeniden gündeme geldi. Peki, Reynmen kimdir? İşte Reynmen'in hayatı ve kariyeriyle ilgili bilgiler...

1/3Reynmen kimdir Reynmenin annesi Nasibe Yılmaz Aktaş Gelin Evine konuk oldu

Gerçek ismi Yusuf Aktaş olan Reynmen 6 Aralık 1995'te dünyaya geldi. Sivaslı olan Yusuf Aktaş, ilköğretimi Ahmet Kabaklı Okulunda okurken Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okuluna nakil olmuş ve ilköğretimi orada tamamladı.

2/3Reynmen kimdir Reynmenin annesi Nasibe Yılmaz Aktaş Gelin Evine konuk oldu

Aktaş, bir video paylaşım ve canlı yayın uygulamasında çekmiş olduğu videolar ile bir anda sosyal medyanın en çok takip edilen isimleri arasında yer aldı. 2019 yılının Ocak ayında "Derdim Olsun" adlı şarkı ile Türkiye çapında büyük yankı uyandırdı. Daha sonra 2019 yazında "Ela" adlı müzik videosu ile Türkiye'nin en çok izlenen videoları arasına girdi.

3/3Reynmen kimdir Reynmenin annesi Nasibe Yılmaz Aktaş Gelin Evine konuk oldu

Reynmen, 2019 yılında Houze Istanbul ismini verdiği müzik şirketini kurdu. Son EP'si RnBesk'i de bu şirket üzerinden yayımladı. EP'deki parçalardan "Hevesim Yok", "Yoksun Başımda", "Radyoda Neşet" ve "Dolunay" klipsiz olarak, "Leila" adlı parçasını ise video klipli olarak çıkarttı. Houze Istanbul bünyesinde henüz Yusuf Aktaş'ın kurumsal iletişimini sağlayan asistanı Burak Koşar ve şirketin müzik direktörlüğünü yapan Oğulcan Nihat bulunuyor. Şirketin merkez ofisi ise İstanbul'da bulunmaktadır.

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