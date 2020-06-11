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Hürriyet
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Haber Giriş: 11 Haziran 2020 - 09:52,

Reyhan Çağla Bezci: Yaşadığım her saniye için şükrediyorum

Efe-Reyhan Çağla Bezci çiftinin kavgası günlerdir konuşuluyor. Efe Bezci dün, Asil mağdur benim" diye açıklama yaptı. Bu sözlerin arldından şiddet gördüğü için polise sığınan Reyhan Çağla Bezci konuştu. İşte anlattıkları...

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1O SÖZLER CARESİZLİK
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'O SÖZLER CARESİZLİK'

"Kocama şiddet uyguladığını iddiasını kesinlikle reddediyorum. Yavuz hırsız ev sahibini bastırır temalı bir savunma piyesinin ilk perdesi olarak yorumluyorum."

2
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"Darp edildiğime dair belge ve ispat mevcuttur. Karşı tarafın 'Beşiktaş, ATO ve Bezci Ailesi'ne zarar verilmeye çalışılıyor' iddiaları ise çaresiz bir çabadır."

3PSİKOLOJİM BOZULDU
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'PSİKOLOJİM BOZULDU'

"Uygulanan fiziki şiddet, hakaret ve tehdit travmatik bir olay. Bu yüzden psikolojik destek almak zorunda kaldım."

4
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"Aileme de tehdit ve hakaret devam ediyor... Artık yeni uyandığım gün, yaşadığım her saniye için şükrediyorum. Aileme ve o gece beni kurtaran emniyete ise minnetarım." (Günaydın)

5
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