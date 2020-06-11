Reyhan Çağla Bezci: Yaşadığım her saniye için şükrediyorum

Kocama şiddet uyguladığını iddiasını kesinlikle reddediyorum. Yavuz hırsız ev sahibini bastırır temalı bir savunma piyesinin ilk perdesi olarak yorumluyorum.Darp edildiğime dair belge ve ispat mevcuttur. Karşı tarafın 'Beşiktaş, ATO ve Bezci Ailesi'ne zarar verilmeye çalışılıyor' iddiaları ise çaresiz bir çabadır. Uygulanan fiziki şiddet, hakaret ve tehdit travmatik bir olay. Bu yüzden psikolojik destek almak zorunda kaldım.Aileme de tehdit ve hakaret devam ediyor... Artık yeni uyandığım gün, yaşadığım her saniye için şükrediyorum. Aileme ve o gece beni kurtaran emniyete ise minnetarım. (Günaydın)