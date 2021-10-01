Retro ne zaman bitecek? Merkür retrosu hakkında önemli detaylar

Retro ne zaman bitecek sorusu gündemde yer alıyor. Terazi burcunda yılın son merkür retrosunun başlaması ile vatandaşların da araştırmaları hız kazandı. Retro devam ederken, özellikle ikili ilişkiler, anlaşmalar, ortaklıklarla ilgili konularda gecikmeler, sorunlar yaşanabilir. Peki, merkür retrosu ne zaman bitecek?