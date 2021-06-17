Keyif Haber Giriş: 17 Haziran 2021 - 13:18 | 17 Haziran 2021 - 13:19

Retro ne zaman bitecek? İşte Merkür Retrosu bitiş tarihi

29 Mayıs sonrası Merkür gerilemesi yani retrosu başladı. Genelde yıl içinde üç ya da dört kez gerileme hareketi gerçekleşir. Merkür düşünce, iletişim ve akıl gezegenidir. Bilgiyi işleyen, sözlü olarak iletişim kuran ve çevremizde olup bitene bir anlam ifade eden bir geçiştir. Peki, retro ne zaman bitecek?