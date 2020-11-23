Retinol, Ciltte Hyaluronik Asit ve Kolajen Miktarını Artırıyor

Retinollü kremler, mutlaka bir dermatolog kontrolünde kullanılmalı Retinollü kremler, mutlaka bir dermatolog kontrolünde kullanılmalıdır. Uygun şekilde kullanılmadığında ciltte hassasiyet, yanma, kuruluk gibi tahriş edici etkileri olabilmektedir. Bu etkileri engellemek için tercihen en düşük güçteki formülasyon ile başlanmalı. Daha sonra kişinin toleransına göre oran giderek arttırılmalıdır. Gerektiğinde konsantrasyon ya da sürme sıklığı azaltılmalıdır. Diğer bir kullanım şekli, tedaviye haftada birkaç gün ya da günaşırı uygulama ile başlayıp, cilt alıştıkça giderek uygulama gün sayısı arttırılmalıdır. Tedaviye mutlaka dermatoloğun önereceği uygun bir nemlendirici eklenmelidir. Retinollü kremler irritan etkilerinden dolayı, alkali sabunlar, tonikler, kurutucu ve soyucu diğer ajanlarla birlikte kullanılmamalıdır.