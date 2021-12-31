Resul Dindar kimdir, kaç yaşında, nereli? Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı konuğu Resul Dindar şarkıları!
Seslendirdiği Karadeniz şarkıları ile gönüllere taht kuran şarkıcı Resul Dindar Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı özel programına konuk oluyor. Birbirinden değerli isimlerin izleyenlere müzik ziyafeti çekeceği Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı programı merakla beklenirken, konuklarından şarkıcı Resul Dİndar'ın hayatı ve şarkıları da araştırılmaya başlandı. Peki Resul Dindar kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Resul Dindar'ın hayatı...
Sibel Can ve Hakan Altun ile usta klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici’yi bir araya getiren müzik programı “Şarkılar Bizi Söyler” yılbaşı özel bölümü ile ekrana geliyor. Müziğin, eğlencenin ve sohbetin bir arada olacağı Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı özel programına birbirinden ünlü isimler konuk olacak. Konuklar arasında en çok merak edilenlerden biri de Karadeniz şarkıları ile tanınan Resul Dindar oldu. İşte Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı konuğu Resul Dindar hakkında merak edilenler...
RESUL DİNDAR KİMDİR?
Resul Dindar 24 Ocak 198'de Artvin, Hopa'da doğmuştur. Şarkıcı, 2008 yılı Temmuz ayında arkadaşlarıyla birlikte Karmate (değirmen) grubunu kurdu ve grubun solistliğini yaptı. Karmate, Nani ve Nayino adlı iki albüm çıkardı. Resul Dindar gruptan 2012 yılında ayrılarak müziğe tek başına devam etme kararı aldı ve 1 Nisan 2013 tarihinde Divane adlı ilk solo albümünü yayınladı. Resul Dindar'ın seslendirdiği eserler Türkçenin yanı sıra, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde konuşulan Lazca, Megrelce, Gürcüce ve Hemşince gibi dilleri de kapsamaktadır.
RESUL DİNDAR ŞARKILARI
Kendine İyi Bak (2011)Sorma (2016)Hiç (2016)Güzelliğin On Par'etmez (Murat Çorak ile) (2016)Öptüm (2017)Eyvallah (2018)Yangın Yeri (2018)Sevdam ile Beraber (2019)Yaşlan Benimle (2020)Hiç (Remix) (2020)Kapundaki Nar Midur? (Aslıhan Güner ile) (2020)En Sonum (2020)Duman Aldi Dağlara (2020)Sırdaş (2021)Çift Jandarma (2021)