Resul Dindar kimdir, kaç yaşında, nereli? Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı konuğu Resul Dindar şarkıları!

Sibel Can ve Hakan Altun ile usta klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici’yi bir araya getiren müzik programı “Şarkılar Bizi Söyler” yılbaşı özel bölümü ile ekrana geliyor. Müziğin, eğlencenin ve sohbetin bir arada olacağı Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı özel programına birbirinden ünlü isimler konuk olacak. Konuklar arasında en çok merak edilenlerden biri de Karadeniz şarkıları ile tanınan Resul Dindar oldu. İşte Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı konuğu Resul Dindar hakkında merak edilenler...