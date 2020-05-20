Restoranlar ve lokantalar ne zaman açılacak? Bayramdan sonra açılacak mı?
Korona virüsü normalleşme takvimi kapsamında atılan adımlar kademeli olarak hayat geçmeye başladı. Bu çerçevede ilk aşamada AVM, kuaför, giyim ayakkabı dükkanı gibi yerler açıldı. Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca normalleşme süreci kapsamında Ramazan Bayramı'ndan sürecin hızlanacağını bildirerek, restoranlar ne zaman açılacak? sorusuna yanıt verdi. Peki, restoranlar ve lokantalar ne zaman açılacak? Bayramdan sonra açılacak mı? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler...
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Koronavirüs önlemleri kapsamında birçok işletme çalışmaya ara verdi. 11 Mayıs’ta normalleşme sürecinin ilk adımının atılmasının ardından gözler lokanta ve restoranların açılacağı tarihe çevrildi. Kademeli olarak başlayan normalleşme sürecinde, bayram sonrası restoranların açılıp açılmayacağı gündeme geldi. İşte, restoran ve lokantalar bayram sonra açılır mı? sorusunun yanıtına yönelik ayrıntılar.
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BAYRAMDAN SONRA AÇILACAK MI?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca yaptığı açıklamada restoranların ve lokantaların açılıp açılmayacağı ile ilgili bilgiler verdi. Koca şunları söyledi;
Bayramdan önce restoranların açılması düşünülmüyor. Bayramdan sonraki süreçte salgının seyrine göre değerlendirilecek.
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RESTORAN VE LOKANTALAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Merak edilenlerin büyük bölümü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın hazırladığı pandemide 4 aşamalı normalleşme planında da yer alıyor. Birinci aşama 11 Mayıs’ta başlıyor. İkinci aşama 27 Mayıs-31 Ağustos, üçüncü aşama 1 Eylül-31 Aralık, dördüncü aşama ise aşının bulunmasının beklendiği 1 Ocak ve sonrası olarak planlandı. O aşamalar arasında kafelerin ne zaman açılacağı da belirtildi.
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Ramazan ayından sonra uygulanan kısıtlamalarda kademe kademe rahatlama olacak. Restoranlar, kafe ve lokantaların normalleşme sürecinin ikinci yarısı olan haziran ayı ortasında açılması planlanıyor. Restoranlarda maske ve mesafe kuralı zorunlu olacak, sandalye sayısı azaltılacak.
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Ramazan ayından sonra uygulanan kısıtlamalarda kademe kademe rahatlama olacak. Restoranlar, kafe ve lokantaların normalleşme sürecinin ikinci yarısı olan haziran ayı ortasında açılması planlanıyor. Restoranlarda maske ve mesafe kuralı zorunlu olacak, sandalye sayısı azaltılacak.
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Konuyla ilgili detaylar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.