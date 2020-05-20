Gündem Haber Giriş: 20 Mayıs 2020 - 20:06 , 20 Mayıs 2020 - 20:07

Restoranlar ve lokantalar ne zaman açılacak? Bayramdan sonra açılacak mı?

Korona virüsü normalleşme takvimi kapsamında atılan adımlar kademeli olarak hayat geçmeye başladı. Bu çerçevede ilk aşamada AVM, kuaför, giyim ayakkabı dükkanı gibi yerler açıldı. Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca normalleşme süreci kapsamında Ramazan Bayramı'ndan sürecin hızlanacağını bildirerek, restoranlar ne zaman açılacak? sorusuna yanıt verdi. Peki, restoranlar ve lokantalar ne zaman açılacak? Bayramdan sonra açılacak mı? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler...