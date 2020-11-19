Restoranlar ne zaman paket servise geçecek? Lokanta ve restoran yasakları ne zaman başlıyor? İşte ayrıntılar
İçişleri Bakanlığınca Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda yeni Kovid-19 tedbirlerinin uygulanması için valiliklere genelge gönderildi. Genelgede lokanta ve restoran gibi işletmeler için de bir takım tedbirlerin alındığı görülüyor. Genelgeye göre restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri sadece paket servis veya 'gel-al' hizmeti verecek şekilde açık olabilecek. Peki, restoranlar ne zaman paket servise geçecek?
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Koronavirüsle mücadele kapsamında bir dizi önlem alınması ile ilgili genelgenin yayımlanması ile birlikte, sadece paket servis olarak hizmet verecek lokanta ve restoran benzeri işletmeler için araştırmalar hız kazandı. Hem bu tarz mekanların işletmecileri hem de vatandaşlar, söz konusu kısıtlamaların ne zaman başlayacağını araştırıyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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LOKANTALAR NE ZAMAN PAKET SERVİSE GEÇECEK?
Genelgeye göre, yeni tedbirler, 20 Kasım Cuma günü saat 20.00'den itibaren geçerli olacak.
Bu kapsamda alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece 10.00-20.00 saatleri arasında hizmet sunacak.
Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.
Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.
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İSTİSNA DIŞINDA OLAN YERLER
İl ve ilçe umumi hıfzıssıhha kurullarınca tek tek belirlenmek ve yerleşim sahasında bulunmamak kaydıyla şehirler arası kara yolları kenarında bulunan ve şehirler arası toplu ulaşım veya lojistik amaçlı araçlara hizmet veren dinleme tesislerinde yer alan yeme içme yerleri kısıtlamalardan istisna tutulacak.
Sinema salonları 31 Aralık 2020 tarihine kadar, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri ise yeni bir karar alınıncaya kadar durdurulacak.
Ayrıca daha önce faaliyetleri durdurulan nargile salonları ile ilgili uygulama devam edecek.