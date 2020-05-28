Restoranlar,lokantalar ve kafeler ne zaman açılacak? Tarih belli oldu mu? Son dakika açıklama!
İki aydan uzun süredir paket servis ve 'gel al' şeklinde hizmet veren lokanta ve restoranların yeniden hizmet vermeye başlayacağı tarih, bu mekanların işletmecileri ve çalışanlarının yanı sıra vatandaşlar tarafından da merak ediliyor. Normalleşme yönünde adımlar bir bir atılırken, lokanta ve benzeri mekanların, açılış tarihle ilgili açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Kabine Toplantısı sonrasında açıklama yapan Erdoğan, restoranların açılacağı tarihi duyurdu. Peki, kafeler, lokanta ve restoranlar ne zaman açılacak?
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Dünyada ve ülkemizde etkili olan corona virüsü salgını ile mücadele sürerken bir yandan da normalleşme yönünde pek çok çalışma yapılıyor. Sosyal hayatın önemli bir parçası olan lokanta ve restoranlar benzeri işletmeler de bu kapsamda alınan önemler neticesinde uzun bir süredir tam anlamıyla hizmet veremiyor. Bu durumun ne kadar devam edeceği ise son günlerde yoğun şekilde sorgulanıyor. İşte, 'Lokanta ve restoranlar ne zaman açılacak?' sorusunun yanıtı...
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Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık 1 aydır normalleşme takviminde yer alan hususları, gelişmeleri yakından takip edip her hafta peyderpey açıkladıklarını belirterek, bu hafta alınan yeni kararları şöyle sıraladı:
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RESTORANLAR VE KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?
1 Haziran itibariyle Restoran, kafe, pastahane, çay bahçeleri ve kaplıca türü işletmeler belirlenen kurallar dahilinde saat 20'ye kadar hizmet vermeye başlayacak. Eğlence ve nargile mekanları bu kapsamın dışındadır.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Koca, "Bayramdan önce restoranların açılması düşünülmüyor. Bayramdan sonraki süreçte salgının seyrine göre değerlendirilecek." demişti.
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AÇILIŞ İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLADI
Ankara Ticaret Odasından (ATO), yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomide yaşanan zorluklar karşısında üyelerinin sorunlarına çözüm üretmek için yoğun çalışmalar yürüten ATO, yiyecek-içecek hizmetleri sektörü için de harekete geçti.
ATO'nun Restoran, Lokanta ve Kafe Hizmetleri Meslek Komitesi, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran başkanlığında, ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz'ın da katılımıyla sektörün kapalı kaldığı süreçte yaşadığı sorunlar ile açılış sonrasına dair önlemlerin ele alındığı toplantı düzenledi.
Baran, burada yaptığı konuşmada, yiyecek içecek sektörünün fizyolojik ihtiyacı gerçekleştirmenin yanı sıra kişilerin sosyalleştiği aktivitelere ev sahipliği yaptığını belirterek, "yeni normalleşme sürecinin" sektör için özel önem taşıdığını vurguladı.
İşletme ve istihdamın devamına ilişkin endişelerin bulunduğuna değinen Baran, şöyle devam etti:
"Başkent'te bu sektörde faaliyet gösteren 6 bini aşkın üyemiz adeta bir istihdam deposu görevi üstlenerek binlerce kişiye iş ve aş sağlıyor. Günlük kazançlarla işletme çarklarını döndüren sektör, 1,5 aydır hem geçmiş ödemeleri hem de gelecek kaygılarıyla baş başa kalmış durumda. Buna rağmen, toplumsal sorumluluklarının bilinciyle 'yeni normalleşme sürecine' hazırlanıyor."