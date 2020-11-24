Restoranlar kapalı mı? Lokantalar ve restoranlar açık mı?
Restoranlar ve lokantalar açık mı ve saat kaça kadar açık sorusu pek çok kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle yalnızca paket servis yapabilecek olan restoranlar ve lokantalar için detaylar belli oldu. Peki, lokantalar ve restoranlar saat kaça kadar açık olacak ve paket servis ne zamana kadar yapılacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Lokantalar ve restoranlar açık mı sorusu pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Restoranlar ve lokantalar için çalışma saatleri, Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla belirli koşullara tabi olacak. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge kapsamında gün içerisinde belirli saatlerde paket servis yapabilecek olan restoranlar, yine belirli saatler içerisinde gel al imkanını müşterilerine sunabilecek. Peki, bugün restoranlar, lokantalar açık mı? İşte, restoran ve lokanta çalışma saatleri hakkında detaylı bilgiler
2
Abone Ol
Genelgeye göre, yeni tedbirler, 20 Kasım Cuma günü saat 20.00'den itibaren geçerli olacak.
Bu kapsamda alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece 10.00-20.00 saatleri arasında hizmet sunacak.
Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.
Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.
3
Abone Ol
İl ve ilçe umumi hıfzıssıhha kurullarınca tek tek belirlenmek ve yerleşim sahasında bulunmamak kaydıyla şehirler arası kara yolları kenarında bulunan ve şehirler arası toplu ulaşım veya lojistik amaçlı araçlara hizmet veren dinleme tesislerinde yer alan yeme içme yerleri kısıtlamalardan istisna tutulacak.
Sinema salonları 31 Aralık 2020 tarihine kadar, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri ise yeni bir karar alınıncaya kadar durdurulacak.
Ayrıca daha önce faaliyetleri durdurulan nargile salonları ile ilgili uygulama devam edecek.