Restoranlar, kafeler ve oteller ne zaman açılacak? Otel rezervasyonu yapılıyor mu?
Corona virüsü nedeniyle, mart ayında başlayan önlemler kapsamında, oteller, restoranlar ve kafeler kapatılmıştı. Vaka sayısının düşmesiyle beraber normalleşme sürecinin yavaş yavaş başmasıyla, daha önce kapatılan restoran, kafe ve otellerin açılacağı tarih belli oldu. Yeni düzenlemeye göre, otel ve restoranlarda hijyen genelgesini sağlanacak. Peki, Restoranlar, kafeler ve oteller ne zaman açılacak? Otel rezervasyonu yapılıyor mu? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler...
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Oteller ve restoranlar ne zaman açılır? sorusu normalleşme sürecinin 27 Mayıs'ta ikinci aşamasının başlayacak olması nedeniyle araştırılıyor. Corona virüsü nedenilye aylardır kapalı olan otel ve restoranlar açılışa hazırlanmaya başladı. 21 Mart'ta İçişleri Bakanlığı tarafından masa servis hizmeti yasaklanan ve sadece paket servis yapmasına izin verilen restoranlar yeniden müştelerini kabul edecekler. Otellerde ise gerekli önlemler alınacak. İşte, oteller, restoranlar ve kafeler ne zaman açılır? sorusunun yanıtı.
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OTELLER NE ZAMAN AÇILIYOR?
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaptığı açıklamada "Bir terslik olmazsa 28 Mayıs gibi iç turizm hareketiyle inşallah turizm başlar. Haziran ortalarından sonra da dış turizmin belli ülkelerde başlayacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
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Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Ersoy, şunları söyledi:"Bir terslik olmazsa 28 Mayıs gibi iç turizm hareketiyle inşallah turizm başlar. Haziran ortalarından sonra da dış turizmin belli ülkelerde başlayacağını düşünüyoruz. (Kovid-19 süreci) Otelleri kapatmadık, hava ve kara trafikleri durdurulduğu için tesisler kendileri kapatmak zorunda kaldı. Genelgeler ve kriterler konusunda gerekli adımları attık. Güvenli algının tamamen sağlanması gerekiyor. Bunun için de detaylı bir sertifikasyon programı başlattık. Dünyada ilk oldu, AB de benzer bir çalışma yapma kararı aldı."
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RESTORANLAR VE KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Sabah Gazetesi'nden Betül Alakent'in haberine göre, Önümüzdeki hafta açıklanması beklenen hijyen genelgesini sağlayan otel ve restoranlar 27 Mayıs'ta kapılarını açabilecek. Konuya dair ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.
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Kültür ve Turizm Bakanlığı da hijyen çalışmalarını belgelendirebilmek, bu belgeyi uluslararası arenada sunmak amacıyla Sağlıklı Turizm Sertifikasyon Programı'nı hazırladı. Yeme - içme sektörüne de verilecek sertifikayı alan işletmeler bakanlığın sitesinden de duyurulacak.
Sertifikasyona göre restoranlar şu kriterleri uygulayacak:
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"Masalar arası en az 1.5 metre, sandalyeler arasında ise 60 cm mesafe bırakılacak. Yemek masaları ve mobilyaları, masa üstü ekipmanlar her müşterinin ardından alkol bazlı ürünler ile temizlenecek.
Masa üzerinde tek kullanımlık tuzluk, biberlik, peçetelik yer alacak. Mutfaklar temizlik protokolüne sahip olacak düzenli kayıt altına alınacak. Gıda girdi kabul, hazırlık, işleme ve servis-sunum proses basamaklarına istinaden uygulanması gereken gıda güvenliği gereklilikleri tanımlanacak. Her gün numuneler alınacak ve incelenecek. Personele koruyucu kıyafet verilecek ve her gün ateşi ölçülecek."
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KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan normalleşme planına göre ikinci aşama 27 Mayıs-31 Ağustos tarihlerinde geçrekleşecek. Bu kapsamda kafelerin de 27 Mayıs'tan sonra açılması öngörülüyor.