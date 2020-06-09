Restoran ve kafeler saat kaçta kadar açık? Cumhurbaşkanı restoran ve kafelerin yeni çalışma saatlerini açıkladı
Restoran ve kafeler saat kaçta kadar açık? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası corona virüs normalleşme sürecinde atılacak yeni adımları duyurdu. 65 yaş üstü vatandaşların belli saatlerde sokağa çıkabileceğini açıklayan Erdoğan, 18 yaş altı sokağa çıkma kısıtlamasının da sona erdiğini söyledi. Faaliyetlerine devam eden restoran ve kafelerin de yeni düzenlemeye göre çalışma saatleri değişti. İşte, restoran ve kafelerin yeni çalışma saatleriyle ilgili yapılan o açıklama.
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Geçtiğimiz haftalarda atılan normalleşme adımları kapsamında restoran ve kafeler yeniden faaliyete açılmıştı. Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Lokanta kafe, gibi işletmelerin kapanış saati 22'den 24'e uzatılmıştır" dedi. İşte, alınan yeni kararlarla ilgili ayrıntılar.
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RESTORAN VE KAFELER SAAT KAÇA KADAR AÇIK?
Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi;
Bu haftadaki toplantımızda aldığımız kararlar,,
Lokanta kafe, gibi işletmelerin kapanış saati 22'den 24'e uzatılmıştır.
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Gösteri gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren faaliyet geçebilecektir.65 üstü yaşları 10 ile 20 arasında dışarı çıkabilecektir.
18 yaş altı kısıtlaması ile ebebeylerin yanıdna olma şartı ile tümü ile kalkmıştır.
Nikah salonları 15 haziran, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren belirli kurallar çerçevesinde hizmet vermeye başlayacabilecektir.
Aldığımız kararların milletimize faydalalı olmasını istiyoruz.
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak kapanan restoran ve kafeler normalleşme süreci çerçevesinde 1 Haziran'dan itibaren yeniden hizmet vermeye başlamıştı.