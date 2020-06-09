Gündem Haber Giriş: 09 Haziran 2020 - 19:53 , 09 Haziran 2020 - 19:53

Restoran ve kafeler saat kaçta kadar açık? Cumhurbaşkanı restoran ve kafelerin yeni çalışma saatlerini açıkladı

Restoran ve kafeler saat kaçta kadar açık? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası corona virüs normalleşme sürecinde atılacak yeni adımları duyurdu. 65 yaş üstü vatandaşların belli saatlerde sokağa çıkabileceğini açıklayan Erdoğan, 18 yaş altı sokağa çıkma kısıtlamasının da sona erdiğini söyledi. Faaliyetlerine devam eden restoran ve kafelerin de yeni düzenlemeye göre çalışma saatleri değişti. İşte, restoran ve kafelerin yeni çalışma saatleriyle ilgili yapılan o açıklama.