Restoran ve kafeler ne zaman kapanacak? İşte paket servise geçilecek tarih

Toplanan son Kabine Toplantısı'nda da önemli kararlar alındı ve yeni risk haritası ve şehirlerin renkleri belli oldu. Hafta sonu yasakları da bu harita baz alınarak güncellendi. Öte yandan lokanta ve restoran tarzı yerler için de bir takım kararlar alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın %50 kapasite şekilde çalışabilecektir. Ramazan boyunca lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandıracak. " ifadesini kullandı.