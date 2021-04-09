Restoran ve kafeler ne zaman kapanacak? İşte paket servise geçilecek tarih
Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan karar ile restoran, kafe ve lokantalar ramazan ayı ile birlikte kapanacak. Bu işletmeler paket servis hizmetine devam edebilecek. Artan koronavirüs vakaları ile birlikte alınan yeni tedbirler kapsamında restoran, kafe ve lokanta gibi işletmeler paket servise geçecek. İşte detaylar
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Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında artan vaka sayısı nedeniyle ülke genelinde yeni tedbirler alınacak. Ramazan ayında başlayacak kısıtlamaların tarihi internette aranan konular arasında yer alıyor.. Peki, mekanlar ne zaman kapanacak? İşte Restoranlar, kafe ve lokantaların paket servise geçeceği tarih..
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Toplanan son Kabine Toplantısı'nda da önemli kararlar alındı ve yeni risk haritası ve şehirlerin renkleri belli oldu. Hafta sonu yasakları da bu harita baz alınarak güncellendi. Öte yandan lokanta ve restoran tarzı yerler için de bir takım kararlar alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın %50 kapasite şekilde çalışabilecektir. Ramazan boyunca lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandıracak. " ifadesini kullandı.
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Yeni tedbirler kapsamında yüksek riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma yasaklarına cumartesi günü yeniden eklenirken, Ramazan ayı boyunca restoranlar yalnızca paket servis hizmeti verebilecek.
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Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre; 2021 yılında 13 Nisan'da başlayacak ve 12 Mayıs'da son bulacak. 13 Mayıs'ta ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek. Bu zaman dilimi içinde, lokanta, kafe ve restoranlar için salgının durumuna göre tekrar karar verilecek.