Restoran ve kafeler kaçta kapanacak? İşte kafe ve restoran çalışma saatleri
Restoran ve kafeler kademeli normalleşme kapsamında müşteri kabul ediyor. Yurt genelinde kademeli normalleşme kapsamında yeniden açılan restoran ve kafeler saat 07.00'dan itibaren müşterilerine hizmet veriyor. Peki, restoran ve kafeler kaçta kapanacak?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından, Kovid-19 sürecinde, haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takvimini paylaştı. İçişleri Bakanlığının kademeli normalleşme genelgesine göre yeme içme yerlerinin müşteri kabul etmeye tekrar başlaması ile ülke genelinde lokanta, kafe, çay bahçesi ve kahvehanelerde yoğunluk yaşandı. İşte, kafe ve restoran çalışma saatleri...
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Bu kapsamda yeme-içme yerleri 07.00-21.00 saatlerinde belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek, saat 24.00'e kadar paket servisini sürdürebilecek. Bu mekanlarda sokağa çıkma kısıtlaması olan pazar günü ise sadece paket servis hizmeti verilmeye devam edilecek.
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Genelge kapsamında pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günlerinde 07.00-21.00 saatleri arasında masada servis yapabilecek olan işletmeler, 21.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis yapabilecek.
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İşletmeler pazar günleri ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebilecek.