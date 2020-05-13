Restoran lokanta ve oteller ne zaman açılacak?

Sertifikasyona göre restoranlar şu kriterleri uygulayacak:"Masalar arası en az 1.5 metre, sandalyeler arasında ise 60 cm mesafe bırakılacak. Yemek masaları ve mobilyaları, masa üstü ekipmanlar her müşterinin ardından alkol bazlı ürünler ile temizlenecek. Masa üzerinde tek kullanımlık tuzluk, biberlik, peçetelik yer alacak. Mutfaklar temizlik protokolüne sahip olacak düzenli kayıt altına alınacak. Gıda girdi kabul, hazırlık, işleme ve servis-sunum proses basamaklarına istinaden uygulanması gereken gıda güvenliği gereklilikleri tanımlanacak. Her gün numuneler alınacak ve incelenecek. Personele koruyucu kıyafet verilecek ve her gün ateşi ölçülecek."