Restoran, lokanta ve kafeler ne zaman açılacak? İçişleri Bakanlığı kafelerin açılacağı tarihi duyurdu
Restoran, lokanta ve kafelerin açılacağı tarih, başta işletme sahipleri olmak üzere vatandaşların odaklandığı konulardan oldu. Milyonları ilgilendiren Kabine Toplantısı sonrası açıklanan karara göre 19.00'dan itibaren ülke genelini kapsayacak şekilde iki haftalık kısmi kapanmaya gidileceği aktarıldı. Koronavirüs önlemleri kapsamında restoran, lokanta gibi yeme içme yerlerinin de müşteri kabul etmeyeceği bildirildi. İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan genelgede, restoran, lokanta ve kafeler ne zaman açılacak? sorusu yanıt buldu. İşte, kafelerin açılacağı tarih ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan o açıklamanın detayları.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Restoran, lokanta ve kafelerin ne zaman açılacağı son gelişmeler ile takip ediliyor. Kabine Toplantısı sonrasında kafe ve restoran gibi yeme-içme yerlerinin hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis ile hizmet vereceği bildirildi. Bu işletmeler sahur vaktine kadar sadece paket servis yapabilecek. Kafe, restoran, lokanta gibi yerler alınan karara göre 16 Mayıs Pazar günü saat 00.00'a kadar kapalı olacak.
2
RESTORAN, KAFE VE LOKANTALAR NE ZAMAN AÇILACAK?
İçişleri Bakanlığı valiliklere 'Kısmi Kapanma' konulu genelge gönderdi. Mutasyona uğrayan Kovid-19 virüsünün dünya genelinde hastalığın yayılımını artırdığı, Türkiye'de de özellikle İngiltere varyantı sebebiyle günlük vaka, yoğun bakım ve entübe hasta sayılarında hızlı bir artış yaşandığı bildirilen genelgede, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda bugün saat 19.00'dan itibaren ülke genelini kapsayacak şekilde iki haftalık kısmi kapanmaya gidileceği aktarıldı.
3
16 Mayıs Pazar günü saat 00.00'a kadar yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane, tatlıcı) iş yerlerinin iç veya dış alanlarında masada müşteri kabul edemeyeceğine işaret edilen genelgede, bu süre içerisinde yeme-içme yerlerinin hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, saat 19.00'dan sahur vaktine kadar sadece paket servis, hafta sonları ise sabah 10.00'dan sahur vaktine kadar sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebileceği belirtildi.
4
Bu süre içerisinde yeme-içme yerleri hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, saat 19.00’dan sahur vaktine kadar sadece paket servis, Cumartesi ve Pazar günleri ise sabah 10.00’dan sahur vaktine kadar sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebilecek.