Restoran, lokanta ve kafeler ne zaman açılacak? İçişleri Bakanlığı kafelerin açılacağı tarihi duyurdu

Restoran, lokanta ve kafelerin ne zaman açılacağı son gelişmeler ile takip ediliyor. Kabine Toplantısı sonrasında kafe ve restoran gibi yeme-içme yerlerinin hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis ile hizmet vereceği bildirildi. Bu işletmeler sahur vaktine kadar sadece paket servis yapabilecek. Kafe, restoran, lokanta gibi yerler alınan karara göre 16 Mayıs Pazar günü saat 00.00'a kadar kapalı olacak.