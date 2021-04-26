Restoran, lokanta ve kafeler ne zaman açılacak? Bakanlar Kurulu kararları bekleniyor
Restoran, lokanta ve kafelerin açılacağı tarih Kabine Toplantısı öncesi öne çıkan konulardan oldu. Ramazanın ilk iki haftasında uygulanan kısmi kapanma kararı gereği, kafe ve restoranların paket servise geçeceği, müşteri kabul etmeyeceği açıklanmıştı. Başta işletme sahipleri olmak üzere milyonlarca vatandaş kısmi kapanmada 2 haftalık sürenin dolması ile kafe, restoran ve lokanta gibi yerlerin açılacağı tarihe odaklandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede ise kafelerin açılacağı tarih bildirilmişti. Peki, Restoran, lokanta ve kafeler ne zaman açılacak? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılar.
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Restoran, lokanta ve kafelerin ne zaman açılacağı koronavirüs tedbirleri sürerken yeniden gündeme geldi. Tüm Türkiye'nin gözü 26 Nisan'da yapılacak Kabine Toplantısı kararlarına çevrildi. Vaka sayılarının 40 binin altına inmesi ile gel-al ve paket servis ile hizmet vereceği bildirilen kafeler için beklentiler arttı. İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanana genelgede Kafe, restoran, lokanta gibi yerler alınan karara göre 16 Mayıs Pazar günü saat 00.00'a kadar kapalı olacağı bildirilmişti. Kabine'de yeni kararların ele alınması bekleniyor.
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RESTORAN, KAFE VE LOKANTALAR NE ZAMAN AÇILACAK?
İçişleri Bakanlığı valiliklere 'Kısmi Kapanma' konulu genelge gönderdi. Mutasyona uğrayan Kovid-19 virüsünün dünya genelinde hastalığın yayılımını artırdığı, Türkiye'de de özellikle İngiltere varyantı sebebiyle günlük vaka, yoğun bakım ve entübe hasta sayılarında hızlı bir artış yaşandığı bildirilen genelgede, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda bugün saat 19.00'dan itibaren ülke genelini kapsayacak şekilde iki haftalık kısmi kapanmaya gidileceği aktarıldı.
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16 Mayıs Pazar günü saat 00.00'a kadar yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane, tatlıcı) iş yerlerinin iç veya dış alanlarında masada müşteri kabul edemeyeceğine işaret edilen genelgede, bu süre içerisinde yeme-içme yerlerinin hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, saat 19.00'dan sahur vaktine kadar sadece paket servis, hafta sonları ise sabah 10.00'dan sahur vaktine kadar sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebileceği belirtildi.
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Bu süre içerisinde yeme-içme yerleri hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, saat 19.00’dan sahur vaktine kadar sadece paket servis, Cumartesi ve Pazar günleri ise sabah 10.00’dan sahur vaktine kadar sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebilecek.