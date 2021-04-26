Gündem Haber Giriş: 26 Nisan 2021 - 01:21 | 26 Nisan 2021 - 01:21

Restoran, lokanta ve kafeler ne zaman açılacak? Bakanlar Kurulu kararları bekleniyor

Restoran, lokanta ve kafelerin açılacağı tarih Kabine Toplantısı öncesi öne çıkan konulardan oldu. Ramazanın ilk iki haftasında uygulanan kısmi kapanma kararı gereği, kafe ve restoranların paket servise geçeceği, müşteri kabul etmeyeceği açıklanmıştı. Başta işletme sahipleri olmak üzere milyonlarca vatandaş kısmi kapanmada 2 haftalık sürenin dolması ile kafe, restoran ve lokanta gibi yerlerin açılacağı tarihe odaklandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede ise kafelerin açılacağı tarih bildirilmişti. Peki, Restoran, lokanta ve kafeler ne zaman açılacak? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılar.