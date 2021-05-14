Gündem Haber Giriş: 14 Mayıs 2021 - 23:28 | 14 Mayıs 2021 - 23:28

Restoran, lokanta ve kafeler ne zaman açılacak? 17 Mayıs'ta kafeler açılacak mı? İşte yeni normalleşme planı

Lokanta, restoran ve kafelerin açılacağı tarih 17 Mayıs Pazartesi günü sona erecek olan tam kapanmanın son günleri ile merak konusu oldu. Ramazan ayında uygulanan kısıtlama boyunca kafelerin ve yeme içme yerlerinin paket servis yapacağı bildirilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada 'Pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz.' ifadesini kullandı. İçişleri Bakanlığı'ndan daha önce yayınlanan genelgede ise "kafeler ne zaman açılıyor?" sorusu yanıt buldu. İşte, kafe ve restoranların açılış tarihi ile ilgili bilgiler.