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Haber Giriş: 17 Kasım 2020 - 01:52 | 

Restoran, lokanta ve kafeler kapatıldı mı? İşte lokanta, restoran, pastane ve kafe kapanış saatleri

Restoran ve lokanta gibi kamuya açık alanlarda alınacak yeni tedbirler koronavirüs gündemine yer almaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın önerileri ile ele alınan korona virüs tedbirleri kapsamında geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika açıklamalarda bulunmuştu. Kabine toplantısı sonrası değerlendirme yapan Erdoğan paket servisi harici olmak üzere lokanta, restoran gibi yerlerin kapanış saatinin değiştiğini söylemişti. Peki, Restoran, lokanta ve kafeler kapatılacak mı? İşte, ayrıntılar.

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Koronavirüs önlemleri Türkiye'nin koronavirüs gündeminde yer almaya devam ediyor. Bazı illerde artan vaka sayısıyla beraber restoran, lokanta gibi yerlerde kapanış saati geçtiğimiz haftalarda değişti. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede paket servis ve gel ­al şeklindeki uygulamalar hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme-­içme yerlerinin en geç saat 22.00'de kapanmalarının sağlanacağını duyurdu. Konuyla ilgili yeni bir açıklama gelmedi. İşte, ayrıntılar.

2LOKANTA VE RESTORANLARLA İLGİLİ ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPMIŞTI
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LOKANTA VE RESTORANLARLA İLGİLİ ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, lokanta ve restoranlarla ilgili şunları ifade etti;

Özel sektör ve kamuda esnek mesai uygulaması teşvik edilecektir. Pazar ve market gibi yoğun insanların olduğu yerlerde denetim arttırılacaktır. Paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, kuaför, düğün salonu, yüzme havuzu, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonu ve benzeri iş yerlerinde hizmetler saat 22.00'de sona erecektir.

3İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ
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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda 81 ili kapsayan koronavirüs ek tedbirlerine ilişkin İçişleri Bakanlığınca genelge yayımlanmıştı. Genelgede şunlar ifade edilmişti;

"Ülkemizde de içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenmektedir. Bu çerçevede 3 Kasım'da Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda 81 ilimizi kapsayacak şekilde, Sağlık Bakanlığı 'Kovid­19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi' ile ilgili genelgelerimizde belirlenen kural ve önlemler doğrultusunda yürütülen denetim faaliyetlerinin vatandaşlarımızın kalabalık şekilde bulunabildiği pazar yeri, market, otogar, toplu ulaşım aracı, cadde/sokak, park ve bahçeler, alışveriş merkezleri gibi yerlerde yoğunlaşmasının sağlanması, bu doğrultuda önümüzdeki 10 günlük süreçte konu bazlı denetimlere (her il kendine uygun şekilde planlama yapacak şekilde) ağırlık verilecek. Evlere paket servis ve gel ­al şeklindeki uygulamalar hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme-­içme yerleri (içkili/içkisiz ayrımı olmaksızın), kahvehane, kıraathane ve çay ocakları, berber, kuaför, güzellik merkezi gibi iş yerleri, nikah/düğün salonları, halı sahalar ve spor salonları, internet kafeler/salonlar ve elektronik oyun yerleri, bilardo salonları ve lunaparklar, tiyatro, sinema ve konser salonları, yüzme havuzu, hamam, kaplıca, saunaların en geç saat 22.00'de kapanmaları sağlanacak."

4BİLİM KURULUNDAN SOMUT TEDBİR ÖNERİSİ
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BİLİM KURULU'NDAN SOMUT TEDBİR ÖNERİSİ

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nda yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındığını bildirdi.

Koca, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde video konferans yöntemiyle gerçekleşen toplantı sonrasında yazılı açıklama yaptı.

Dünyanın 11 aydır yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele ettiğine dikkati çeken Koca, salgının küresel ölçekte yayılmaya ve can almaya devam ettiğini vurguladı. Bugün itibarıyla dünya genelinde 55 milyon vaka tespit edildiğine, 1 milyon 400 bine yakın can kaybı yaşandığına işaret eden Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu süreçte hiçbir ülkenin bu virüsten bağışık kalması mümkün olmadı. Ülkemizde mart-mayıs ayları arasında yaşanan ilk dalganın ardından vaka sayılarını kontrol altına almayı başardık. Ancak son aylarda, tüm dünyadakine benzer bir seyirle, vaka ve ölüm sayılarında önemli artışlara şahit oluyoruz. Bugün birçok ülke kapanma tedbirleri dahil toplumsal hareket kısıtlamalarına yeniden başvurmaya başladı."

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Bakan Koca, Türkiye genelinde son dönemde koronavirüsün genel bir artış eğilimi gösterdiğinin altını çizerek "İstanbul başta olmak üzere ülkemizin genelinde daha ciddi seyrediyor. Birçok ilimizdeki artış, sağlık kuruluşlarımız üzerindeki baskının da artmasına sebep oluyor. Bilim Kurulunda artış hızının yüksek seyrettiği illerimizin üzerinde özel olarak durduk. Hastane kapasitelerimize, sağlık çalışanlarımızın koşullarına, uyguladığımız tedavi protokollerine, dünyadaki yeni tedavi seçeneklerine, aşı ve ilaç çalışmalarına yönelik detaylı değerlendirmelerimizi yaptık." bilgisini verdi.

Kış aylarının gelişi nedeniyle insanların daha yoğun kapalı alanlarda bulunduğunu belirten Koca, şunları kaydetti:

"Vaka artışında birincil etkenin insan hareketliliği ve toplu mekanlarda bulunma olduğuna dikkat çekilerek alınması gereken kısıtlayıcı tedbirler tüm detaylarıyla masaya yatırıldı. Hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı."

Bakan Koca, salgınla mücadelede yalnızca kamu kurumlarının çabasının yeterli olmayacağını vurgulayarak "Yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının, medyamızın, kanaat önderlerinin ve birer birer her vatandaşımızın sağduyusuna ve katkısına ihtiyacımız var. Unutmayalım, koronavirüs alacağımız tedbirlerden güçlü değildir." değerlendirmesinde bulundu.

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